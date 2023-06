Meio ambiente é tema de workshop em Barcarena na próxima quarta-feira (7)

A Semana do Meio Ambiente, que inicia no dia 5 de junho, tem como objetivo aumentar a visibilidade e as discussões sobre a causa ambiental. Na próxima quarta-feira (7), uma série de atividades serão realizadas em Barcarena, nordeste do Pará, durante a segunda edição do workshop de educação ambiental promovido pela prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade), com o tema “Caminho da Resiliência Frente às Mudanças Climáticas". O evento, aberto ao público, ocorrerá no auditório São Francisco Xavier, no Complexo Administrativo Vila São Francisco, a partir das 8h, com emissão de certificado aos participantes.

Durante o encontro, haverá mesas redondas e palestras que abordarão como Barcarena está se preparando para as mudanças climáticas, disse Wanderson Gonçalves, coordenador da Semade. “Abordaremos sobre quais ações a prefeitura realiza hoje, tendo em vista essa resiliência do município para enfrentar as mudanças climáticas da melhor forma possível, fazendo planejamento dos seus planos de contingência, análise do aumento do nível do mar, e já organizando um plano de realocação para lugares adequados à população que será atingida. Então, será um momento de discussão e para falar de educação ambiental também", comentou.

Programação do workshop será um momento de discussão sobre o tema do ano e também sobre educação ambiental (Ascom/Prefeitura de Barcarena)

Ao todo, serão realizadas sete debates com os seguintes temas: "desafios da gestão municipal na construção de medidas de mitigação de impactos climáticos"; "a atuação do biólogo junto aos órgãos ambientais municipais: oportunidades e desafios à atuação profissional na emergência climática"; “adoção das boas práticas em Defesa Civil frente às mudanças climáticas; “educação ambiental: um caminho possível para resiliência climática”; "em busca de soluções: por um futuro sem plástico”; “Barcarena, uma cidade resiliente: iniciativas da gestão municipal rumo à sustentabilidade"; e "sistemas alimentares: agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional".

“Na ocasião, a gente vai ter a visita de uma comitiva do Acre, vamos aproveitar essas pessoas que virão até nós, que são da Secretaria de Meio Ambiente de lá, para fazermos uma mesa redonda. Haverá participação tanto da secretária de Barcarena quanto dos representantes da Secretaria de Abaetetuba e de Mâncio Lima, no Acre. Também teremos a presença do delegado do CRB da 6ª região, apresentações da Defesa Civil Municipal e do Estado, entre outros palestrantes que fazem parte tanto da prefeitura de Barcarena quanto de fora, para não ser algo cansativo. Será um mix de apresentações com ricas discussões, porque desta forma torna-se algo interessante às pessoas que estarão prestigiando o evento”, concluiu Wanderson Gonçalves.

Programação da Semana do Meio Ambiente

08h às 08h30 - Credenciamento/Fotos/Networking

08h30 às 09h30 - Mesa Redonda com Secretários/Representantes de Meio Ambiente – Juliana Nobre Soares (Barcarena/PA), Raphael Sereni (Abaetetuba/PA) e Jenildo Cavalcanti (Mancio Lima/AC); "Desafios da Gestão Municipal na Construção de Medidas de Mitigação de Impactos Climáticos"

09h30 às 10h - Reydson Rafael Rosa Reis - CRBIO-06 "A Atuação do Biólogo Junto aos Órgãos Ambientais Municipais: Oportunidades e Desafios à Atuação Profissional na Emergência Climática"

10h às 10h40 - Ronaldo Teixeira (Defesa Civil/Barcarena) e TC QOBM Arthur Arteaga Durans Vilacorta (Defesa Civil/PA): “Adoção das Boas Práticas em Defesa Civil Frente às Mudanças Climáticas"

10h40 às 11h20 - Marcello Aponte (Draxos Consultoria): “Educação Ambiental: Um Caminho Possível para Resiliência Climática”

11h20 às 11h40 - Coffee Break

11h às 11h40 - Exposição no hall do auditório (banners, ecobijuterias, bolsas, apetrechos

e muito mais)

11h50 às 12h30 - Kellen Cimara e Daniel Felipe Alcantara de Albuquerque – Comissão de Meio Ambiente Subseção Barcarena OAB/PA "Em Busca de Soluções: Por um Futuro sem Plástico”

12h30 às 13h - Patrícia Menezes (Rede ODS Brasil/PA): “Barcarena, uma cidade Resiliente:

Iniciativas da Gestão Municipal Rumo à Sustentabilidade"

13h20 às 13h50 - Edson Cardoso (Secretário de Agricultura de Barcarena) "Sistemas Alimentares: Agricultura Familiar e Segurança Alimentar e Nutricional

13h50 às 14h - Encerramento