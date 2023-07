Festividade de São Pedro Apóstolo encerra neste domingo, em Barcarena

A Comunidade São Pedro Apóstolo, no bairro Novo, em Barcarena, nordeste do Pará, deu início à tradicional festividade em homenagem ao seu santo padroeiro. A programação começou no último domingo (25), às 9h, com a procissão do Círio, que saiu da comunidade Nossa Senhora de Guadalupe e percorreu várias ruas da cidade. Após a celebração religiosa, ainda houve a realização de um bingo solidário e a apresentação do grupo de carimbó Arirambas. Os festejos encerram neste domingo (2), com diversas programações religiosas e culturais.

No dia 24 de junho, um dia antes da realização do cortejo, as residências localizadas próximo ao percurso do Círio de São Pedro Apóstolo já haviam sido decoradas pelos moradores. No dia seguinte, horas antes do começo da procissão, muitos devotos se encontravam em frente às suas casas, ou nas sacadas e janelas delas, completamente decoradas com flores, terços e imagens do padroeiro, à espera do traslado que seguiu pelas vias José Pinheiro Rodrigues, Padre João Urbani, Primeiro de Janeiro, Zacarias Pinto, Três de Dezembro, Cantidio Nunes e Frederico Vasconcelos, na Comunidade São Pedro Apóstolo.

Muitos devotos se encontravam em frente às suas casas, ou nas sacadas e janelas delas, completamente decoradas com flores, terços e imagens do padroeiro, à espera do traslado (Pascom Barcarena)

Após a chegada na igreja, os fiéis acompanharam a Santa Missa que foi presidida pelo padre Idaltino Prazeres. Entre os devotos de São Pedro, estava José Ferreira, 73 anos, que compareceu na cerimônia para agradecer uma graça alcançada. Após ser diagnosticado com a variante Delta da covid-19, no Hospital Wandick Gutierrez, em Barcarena, José soube que havia sofrido um derrame cardíaco - acúmulo anormal de fluido entre as membranas que envolvem o coração - como consequência da doença. Na sala de atendimento emergencial, o paciente precisou agarrar-se ao padroeiro para ter chances de reverter a situação de saúde.

“Cheguei no Santa Terezinha, em Belém, às 20h fui direto para a UTI (...) quando foi 4 da manhã me transferiram para a enfermaria. Aí eu me lembrei de São Pedro e disse: pai eterno, você está agindo na minha vida! Então, passou uma médica e disse para mim: seu José, surgiu um milagre na sua vida! Aí pronto, foi diferente, eu fui recuperando, foram 35 dias de UTI. Ainda fui transferido para o Beneficente Portuguesa, lá eu passei pelos procedimentos cirúrgicos, retiraram o líquido do coração. E a primeira coisa que fiz quando vim para cá foi pagar a minha promessa para São Pedro (...) tenho uma imagem dele na minha casa. É o que mais dou testemunho. Hoje vivo diferente, sem precisar de medicamentos”, disse bastante emocionado José Ferreira, ao recordar dos momentos difíceis.

Devotos seguiram o padroeiro por todo traslado (Pascom Barcarena)

A música regional, sobretudo o carimbó, possui importante relevância à festividade, explica Lídia Silva, coordenadora do conselho comunitário. À noite, houve a apresentação do grupo de carimbó Arirambas. Na segunda-feira (26), foi a vez do grupo de carimbó Cuia Pitanga. “Barcarena é uma cidade onde a expressão cultural e musical é muito forte, principalmente do carimbó. Por fazer parte da nossa cultura, nossa identidade, entre as atrações musicais, que são diversificadas, sempre há a presença do carimbó na festividade durante a parte da noite. No dia 25, foi realizado o primeiro “Bingão”, que tem como objetivo arrecadar fundos para construção do salão comunitário e do Santuário Diocesano da paróquia.

Depois do cortejo pelas ruas, os devotos acompanharam a Santa Missa que foi presidida pelo padre Idaltino Prazeres (Pascom Barcarena)

“O nosso apóstolo São Pedro é conhecido como guardião das portas do céu, mas também é padroeiro dos pescadores e 'santo da chuva'. Em Barcarena temos muitos pescadores e navegadores, além de muitos rios. Então, eles se sentem protegidos durante seus ofícios para trazer o pão de cada dia para suas casas. No dia 29, eles vêm agradecer ao nosso padroeiro. O grupo de navegação costuma ofertar doações para o nosso bingo como forma de agradecimento a São Pedro”, contou Lídia Silva. O segundo Bingão será promovido dia 2 de julho, com o encerramento da festividade.

Programação da Festividade de São Pedro Apóstolo

DOMINGO (2 DE JULHO)

Celebração da palavra

Convidados: comunidades do setor São João, benfeitores do Bingão e da festividade

Hora: 10h

Atração musical: Marivaldo Batista e Fã Clube As Feras do Tecnomarcantes

Hora: 13h

Bingão

Hora: 14h

Encerramento da festividade

Hora: 19h