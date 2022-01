Veja o que a numerologia diz sobre o amor em 2022

A paraense Debborah Serruya, 50 anos, numeróloga e terapeuta holística, aponta as tendências para o ano de 2022 segundo a Numerologia. “Em 2022, teremos um ano diferenciado e com energias intensas e delicadas, pois elas estarão potencializando tudo o que diz respeito aos relacionamentos em comunidades e no âmbito familiar.”

Isso porque, como destaca Debborah, além da energia principal do ano apontar o número 6 como resultado da somatória dos dígitos 2 (2022), com um potencial ligado às energias de afetividade, equilíbrio e harmonia nas relações, o ano também sofrerá a influência do dígito que se repete (2), que também é um número voltado aos relacionamentos afetivos e vem intensificar essas tendências do ano, tal qual vimos em 2020. “Essas energias irão aumentar os sentimentos e comportamentos nas diversas áreas da vida humana, sendo os relacionamentos, portanto, o maior foco deste ano de 2022, que nos possibilitará observar um período de dualidades em posicionamentos e grandes contrastes comportamentais, que virá pedindo de cada um, flexibilidade, tolerância, equilíbrio e harmonia nas interações diversas.”

Saúde

As pessoas precisarão cuidar mais da alimentação e estilo de vida e, principalmente, do aspecto mental e, talvez, buscar apoio emocional para combater a depressão ou alterações comportamentais. Assim, florais de Bach, meditações personalizadas e ferramentas como a Numerologia podem trazer o autoconhecimento e direcionamento necessários para a transformação desejada.

Amor

A tendência é as relações se intensificarem, possibilitando casamentos para relacionamentos harmoniosos ou separações para estruturas em conflitos, dúvidas, discussões. “Nesse caso, trabalhe a tolerância e gentileza nas interações, buscando vivenciar o lado afetivo sem apegos que aprisionam. E, se necessário, trabalhe a resiliência e abra-se para novas experiências amorosas”.

Política

As energias de dualidade também refletirão com maior ênfase às ideias opostas e os posicionamentos, por vezes, radicalmente contrastantes. Poderão ocorrer grandes manifestações e expressões de revolta das massas, com o objetivo de reivindicar direitos humanos ou políticos. Como sugestão de Debborah, “posicione-se visando a responsabilidade social e a liberdade de opinião, sem entrar em enfrentamentos com os que possuem opiniões opostas e evitando manifestações violentas”.

Esporte

No futebol e Copa do Mundo: a energia de competição estará bastante exacerbada, causando um ambiente mais propício às discussões e enfrentamentos, tanto para jogadores, times e comissões técnicas, como para torcedores. As emoções à flor da pele poderão trazer prejuízos e situações desagradáveis e até adiamentos por questões adversas, para os que estiverem participando e os que estiverem na arquibancada, ávidos por extravasar as emoções reprimidas nos últimos meses.

Por isso, é preciso ter sempre em mente que o amor pelo time predileto ou pela pátria não pode ser maior do que o amor à vida humana. Desfrutar com equilíbrio, serenidade e em espírito de confraternização e comunhão, recomenda Debborah.

Meio ambiente

“O planeta, como um espelho, recebe todas as cargas das emanações sentimentais irradiadas pela coletividade e nos reflete de volta, transbordando, através dos elementos da natureza, aquilo que condensamos no campo energético da mãe Terra. Quando as tristezas e mágoas coletivas se concentram, os rios e mares inundam. Se as raivas nos corações humanos fervem, queimadas, incêndios e erupções vulcânicas acontecem... Assim, as tendências continuam apontando para manifestações da natureza, também cheias de contrastes em todo o planeta.

A sugestão de Debborah é que “toda pessoa consciente atente para a necessidade de acalmar e equilibrar suas emoções, para que os bons sentimentos possam ser a vibração de maior peso a reverberar no planeta, para amparar um período que poderá ser extremamente benéfico para a humanidade se ela vibrar no amor, na paz e harmonia”.