Temporada de Peixes: saiba tudo sobre as datas, as características e a personalidade dos piscianos

A temporada do signo de Peixes já começou e esse momento representa o último estágio de aprendizado da Escola da Vida, visto que ele é considerado o último signo do zodíaco na Astrologia. Conectado às mais raras virtudes humanas, os piscianos têm como principais características a compreensão, a humildade, a filantropia, a compaixão, a empatia, a sensibilidade superior e o amor devocional, além de serem indestrutíveis.

“Enquanto as pessoas sofrem por sua inflexibilidade e rigidez, Peixes permanece como aquele tipo quase indestrutível, pois se adapta ao ambiente. É capaz de vencer pessoas aparentemente mais fortes justamente por suas características mutáveis, ambivalentes e adaptáveis”, revelou o astrólogo Alexey Dodsworth em entrevista ao site Personare.

Qual o período do signo de Peixes?

Os piscianos fazem aniversário entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março, mas sempre é importante lembrar que em todos os anos, a data da temporada do signo pode mudar no campo da Astrologia. Por isso, se você nasceu no primeiro ou no último dia de uma temporada, confira exatamente o horário em que o sol entrou em seu signo para não ter dúvidas, porque pode ser que você seja de Peixes, Aquário ou Áries.

Confira as características do signo de Peixes:

Elemento: água;

água; Símbolo: peixes nadando em direção oposta;

peixes nadando em direção oposta; Pedras: quartzo rosa e citrino;

quartzo rosa e citrino; Planetas Regentes: Júpiter e Netuno;

Júpiter e Netuno; Ritmo e Polaridade: mutável e negativo;

mutável e negativo; Parte do corpo: sistema linfático e pés.

Como é a personalidade dos piscianos?

O primeiro traço que chama bastante atenção das pessoas nos nativos de Peixes é a sensibilidade, pois eles possuem um olhar diferente para compreender os problemas e as dificuldades das pessoas. Por exemplo, quando os piscianos veem alguém que está mal, sofrendo e precisando de amparo, eles não medem esforços para tentar ajudar aquele amigo ou parente e se compadece com sua história.

Além da sensibildade forte, as pessoas do signo de Peixes também necessitam de um espaço para se expressar e, consequentemente, eles esperam pelo reconhecimento da criatividade. “E se não tem isso, pode adoecer. E essa doença pode ser uma forma de tentar resolver esse buraco existencial”, ressaltou a astróloga Vanessa Tuleski.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)