Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Temporada de Câncer: confira a personalidade, as características e os desafios dos cancerianos

Os nativos de Câncer são pessoas sensíveis, emotivas e solidárias

Victoria Rodrigues
fonte

A temporada do signo de Câncer iniciou no dia 21 de junho. (Foto: Freepik)

Famoso por ser o signo mais emotivo do zodíaco, Câncer possui uma essência dedicada e, por isso, representa a família, os vínculos emocionais e a proteção às pessoas amadas. Além de serem extremamente ligados aos familiares, os cancerianos também são associados às memórias, que podem alterar, moldar e desempenhar um papel fundamental em sua personalidade e no modo de como esses nativos conseguem enxergar a vida.

Quais são as datas do signo de Câncer

Os nativos de Câncer fazem aniversário entre os dias 21 de junho e 22 de julho, mas é importante lembrar que a data da temporada pode mudar anualmente no campo da Astrologia. Logo, se você nasceu no primeiro ou no último dia da temporada dos cancerianos, confira exatamente o horário em que o sol entrou neste signo, porque pode ser que você seja de outros signos próximos, como, por exemplo, Gêmeos ou Leão.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 23/06: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta terça-feira, 23 de junho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Sorte no jogo? Confira os 5 signos que mais têm chances de ganhar na loteria
As características desses signos podem fazer com eles atraiam a riqueza facilmente. Veja quais são!

image 4 signos vão receber mensagens do ex nos próximos dias; saiba quais são
O céu estará em movimento, ativando histórias antigas e saudade, levando alguns a reviver relações passadas

Características do signo de Câncer:

  • Astro: Lua;
  • Elemento: água;
  • Dia de Sorte: segunda-feira;
  • Números da sorte: 2, 7, 11, 16;
  • Pedra da Sorte: pérola, pedra da lua;
  • Cores da Sorte: branco, prata, azul claro, verde-mar;
  • Flores Favoritas: rosas brancas, lírios, nenúfares;
  • Plantas: salgueiro, lótus, plantas aquáticas;
  • Estilo de música: suave, emocional, nostálgica e soulful.

Confira a personalidade dos cancerianos:

De acordo com a equipe do Astrocentro, as pessoas do signo de Câncer possuem uma personalidade baseada em:

  • Instinto protetor e acolhedor;
  • Imaginação fértil e criatividade;
  • Intuição afiada;
  • Amor pela família e pelo lar;
  • Capacidade de ouvir com o coração;
  • Intuição e sensibilidade aguçada.

Conheça os desafios do signo de Câncer:

Os cancerianos podem encontrar alguns desafios na vida devido à sua personalidade; são eles:

  • Desapegar do passado;
  • Evitar a manipulação emocional;
  • Aprender a se proteger sem se fechar;
  • Lidar com a oscilação de humor;
  • Tendência à introspecção, à nostalgia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

câncer

datas

características

personalidade
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda