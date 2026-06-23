Temporada de Câncer: confira a personalidade, as características e os desafios dos cancerianos
Os nativos de Câncer são pessoas sensíveis, emotivas e solidárias
Famoso por ser o signo mais emotivo do zodíaco, Câncer possui uma essência dedicada e, por isso, representa a família, os vínculos emocionais e a proteção às pessoas amadas. Além de serem extremamente ligados aos familiares, os cancerianos também são associados às memórias, que podem alterar, moldar e desempenhar um papel fundamental em sua personalidade e no modo de como esses nativos conseguem enxergar a vida.
Quais são as datas do signo de Câncer
Os nativos de Câncer fazem aniversário entre os dias 21 de junho e 22 de julho, mas é importante lembrar que a data da temporada pode mudar anualmente no campo da Astrologia. Logo, se você nasceu no primeiro ou no último dia da temporada dos cancerianos, confira exatamente o horário em que o sol entrou neste signo, porque pode ser que você seja de outros signos próximos, como, por exemplo, Gêmeos ou Leão.
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Características do signo de Câncer:
- Astro: Lua;
- Elemento: água;
- Dia de Sorte: segunda-feira;
- Números da sorte: 2, 7, 11, 16;
- Pedra da Sorte: pérola, pedra da lua;
- Cores da Sorte: branco, prata, azul claro, verde-mar;
- Flores Favoritas: rosas brancas, lírios, nenúfares;
- Plantas: salgueiro, lótus, plantas aquáticas;
- Estilo de música: suave, emocional, nostálgica e soulful.
Confira a personalidade dos cancerianos:
De acordo com a equipe do Astrocentro, as pessoas do signo de Câncer possuem uma personalidade baseada em:
- Instinto protetor e acolhedor;
- Imaginação fértil e criatividade;
- Intuição afiada;
- Amor pela família e pelo lar;
- Capacidade de ouvir com o coração;
- Intuição e sensibilidade aguçada.
Conheça os desafios do signo de Câncer:
Os cancerianos podem encontrar alguns desafios na vida devido à sua personalidade; são eles:
- Desapegar do passado;
- Evitar a manipulação emocional;
- Aprender a se proteger sem se fechar;
- Lidar com a oscilação de humor;
- Tendência à introspecção, à nostalgia.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
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