Temporada de Câncer: confira a personalidade, as características e os desafios dos cancerianos

Famoso por ser o signo mais emotivo do zodíaco, Câncer possui uma essência dedicada e, por isso, representa a família, os vínculos emocionais e a proteção às pessoas amadas. Além de serem extremamente ligados aos familiares, os cancerianos também são associados às memórias, que podem alterar, moldar e desempenhar um papel fundamental em sua personalidade e no modo de como esses nativos conseguem enxergar a vida.

Quais são as datas do signo de Câncer

Os nativos de Câncer fazem aniversário entre os dias 21 de junho e 22 de julho, mas é importante lembrar que a data da temporada pode mudar anualmente no campo da Astrologia. Logo, se você nasceu no primeiro ou no último dia da temporada dos cancerianos, confira exatamente o horário em que o sol entrou neste signo, porque pode ser que você seja de outros signos próximos, como, por exemplo, Gêmeos ou Leão.

VEJA MAIS

Características do signo de Câncer:

Astro: Lua;

Elemento: água;

Dia de Sorte: segunda-feira;

Números da sorte: 2, 7, 11, 16;

Pedra da Sorte: pérola, pedra da lua;

Cores da Sorte: branco, prata, azul claro, verde-mar;

Flores Favoritas: rosas brancas, lírios, nenúfares;

Plantas: salgueiro, lótus, plantas aquáticas;

Estilo de música: suave, emocional, nostálgica e soulful.

Confira a personalidade dos cancerianos:

De acordo com a equipe do Astrocentro, as pessoas do signo de Câncer possuem uma personalidade baseada em:

Instinto protetor e acolhedor;

Imaginação fértil e criatividade;

Intuição afiada;

Amor pela família e pelo lar;

Capacidade de ouvir com o coração;

Intuição e sensibilidade aguçada.

Conheça os desafios do signo de Câncer:

Os cancerianos podem encontrar alguns desafios na vida devido à sua personalidade; são eles:

Desapegar do passado;

Evitar a manipulação emocional;

Aprender a se proteger sem se fechar;

Lidar com a oscilação de humor;

Tendência à introspecção, à nostalgia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)