Horóscopo de hoje 23/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (23/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O cuidado para que os sentimentos antigos não se transformem em ressentimentos há de ser o foco principal nesta parte do caminho, porque você está diante da oportunidade de tomar decisões importantes. Cabeça no lugar.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Dá para perder tempo, isso sempre é possível, porque a mente é volúvel e se distrai com facilidade. No entanto, nesta parte do caminho seria interessante você resistir a esse sortilégio e agir de acordo ao combinado.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Dá para continuar preservando a alegria sem ter de se envolver em fantasias ilusórias, que provocam regozijo subjetivo, mas que não ajudam em nada para você resolver as questões em andamento. Hora de fazer escolhas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

No começo você vai se atrapalhar um pouco, porque sua alma está ligada a visões que não podem ser realizadas de imediato. Porém, seguindo em frente e se pautando pelo que seja prático, você avançará e obterá resultados.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Se fosse tudo diferente, seria melhor? Especular sobre o que poderia ter sido não agregaria benefícios a você nesta parte do caminho, ao contrário só dispersaria e você não tomaria as decisões em pauta. Melhor não.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Faça uma cortina de fumaça com a demonstração de seus sentimentos, para que as pessoas não saibam o que você realmente pensa e pretende. Assim, elas não vão atrapalhar seu jogo. É tudo muito complexo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Procure prestar atenção ao que as pessoas opinam a respeito dos assuntos que estão sob sua responsabilidade, porque mesmo que elas contrariem sua vontade, talvez haja algo sábio que passa despercebido a você.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Fazer caber seus sonhos magníficos no buraco estreito da realidade concreta é um exercício que vale a pena a qualquer hora, mas há momentos, como agora, em que se você busca resultados, melhor atuar com praticidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Colocar em prática as ideias vai dar mais trabalho do que o imaginado, porque no mundo da imaginação não há percepção clara de todos os detalhes que compõem o caminho de realizar o que se pretende. Tenha isso em mente

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tome distância dessas pessoas cheias de ideias e de entusiasmo, porque ainda que elas agreguem alegria ao seu caminho, agora é um momento em que você precisa se ater ao que seja possível fazer de imediato.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Aquilo que você precisa há de ser verbalizado com a maior clareza possível, porque ninguém é obrigado a adivinhar suas necessidades. Seria ideal que a telepatia funcionasse, mas ainda não é assim.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Dá para continuar se deliciando com as lindas imaginações que circulam pela sua alma enquanto no aqui e agora você se dedica a continuar fazendo tudo que foi acordado e combinado, para não perder tempo nem energia.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)