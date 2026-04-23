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Dia de São Jorge: confira 5 orações para pedir a proteção ao santo

O santo é lembrado por sua coragem, bravura e fidelidade a Jesus Cristo

Victoria Rodrigues
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O dia 23 de abril é dedicado a São Jorge. (Foto: Reprodução/ Internet)

Celebrado anualmente no dia 23 de abril, o Dia de São Jorge é comemorado por muitos fiéis que possuem uma devoção pelo santo, que é considerado um dos mais populares do Brasil. Para muitos católicos e pessoas de outras religiões, como a Umbanda, São Jorge é padroeiro dos cavaleiros, escoteiros, esgrimistas, arqueiros e soldados e é lembrado até os dias de hoje por sua coragem, bravura e fidelidade a Jesus Cristo devido ele ter se negado a matar e perseguir os cristãos durante o século III.

A história de São Jorge narra a trajetória de um santo que declarou que os romanos deveriam se converter ao cristianismo em uma reunião com o imperador Diocleciano. Na época, o imperador não ficou contente com a ideia e mandou torturá-lo de vários modos até Jorge ser morto no dia 23 de abril de 303. Já outra história que também é repassada de geração a geração é a de que o santo teria sido um cavaleiro enviado por Cristo para derrotar um dragão que ameaçava uma cidade no período do Império Romano.

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Confira as orações de São Jorge:

1. Oração a São Jorge

São Jorge, queremos recordar-te como recordamos a antiga tradição. Tu abandonaste os êxitos militares e distribuíste teus bens entre os pobres. Tu abandonaste os deuses poderosos do Império Romano para seguir o Messias crucificado. Tu abandonaste a segurança de tua linhagem para unir a comunidade dos cristãos. Tu destes a vida pelo amor a Jesus e ao Evangelho.

São Jorge, mártir e companheiro fiel de Jesus. Gostamos de recordar de ti a luz da primavera e da Páscoa; gostamos de recordar o seu poder no combate contra a dor e a escravidão. São Jorge, ajuda aos enamorados do Evangelho e ajuda-nos a viver essa fé que tu tão intensamente viveste e sentiste, e nos ajude a fazer o possível para que todo o mundo possa sentir a felicidade da primavera.

2. Oração ao santo para conseguir emprego

São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor; abre os meus caminhos, ajuda-me a conseguir um bom emprego; faz com que eu seja benquisto por todos; superiores, colegas e subordinados; que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço; vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitirmos paz, amor e harmonia a todos os que nos cercam. Amém.

3. Oração a São Jorge para ter proteção

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem; tendo mãos, não me peguem; tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar; cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua santa e divina graça; Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu Defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós.

4. Oração ao santo para livrar-se dos pecados

Ó Deus onipotente, que nos protegeis pelos méritos e as bênçãos de São Jorge, fazei que este grande mártir, com sua couraça, sua espada, e seu escudo; que representam a fé, a esperança, e a caridade; ilumine os nossos caminhos e fortaleça o nosso ânimo nas lutas da vida. Dê firmeza à nossa vontade contra as tramas do maligno, para que, vencendo na terra, como São Jorge venceu, possamos triunfar no céu convosco, e participar das eternas alegrias. Amém!

5. Oração da espada de São Jorge

Ó glorioso guerreiro São Jorge, eu te suplico confiante que serei atendido, neste momento difícil da minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com vossa espada de luta, venha cortar todo mal e principalmente (faça o pedido). Com a força do teu poder de defesa, eu me coloco na proteção do teu escudo, para combater todo mal ou influência negativa que estiver em meu caminho. Amém. São Jorge cavaleiro, guiai-me. São Jorge Guerreiro, defendei-me. São Jorge Mártir, protegei-me.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

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