Sorte e Dinheiro: confira 3 cristais que fazem o signo de Touro atrair prosperidade

Atrair sorte e muita riqueza é considerado o propósito de muitas pessoas na vida, mas, para o signo de Touro, essa realidade pode estar cada vez mais perto, devido à astrologia sempre ajudar com as energias astrais. Por sempre valorizarem a beleza, o conforto e a estabilidade financeira, os taurinos buscam filtrar a inveja e potencializar as virtudes naturais desse signo com rituais de limpeza e determinação.

Para isso, os nativos de Touro também podem usar amuletos de pedras preciosas, como quartzo rosa, pirita e esmeralda, que funcionam como um escudo energético, a fim de mandar embora as impurezas que se aproximarem de seu corpo. Essas três pedras de cores diferentes são conhecidas por canalizar a energia da terra e por trazer bons resultados, porque ela é o próprio elemento que se associa a Touro.

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Quais os melhores cristais para o signo de Touro?

As pedras são os amuletos mais fortes para Touro, por isso elas são uma boa opção para presentear um(a) taurino(a):

Quartzo rosa: é a pedra oficial do amor-próprio e ajuda a equilibrar as emoções, atraindo cura e harmonia nos relacionamentos;

é a pedra oficial do amor-próprio e ajuda a equilibrar as emoções, atraindo cura e harmonia nos relacionamentos; Pirita: é conhecida por atrair riqueza e por ser perfeita para o sucesso profissional e fartura na mesa;

é conhecida por atrair riqueza e por ser perfeita para o sucesso profissional e fartura na mesa; Esmeralda: é a pedra da abundância física e espiritual, pois ela ajuda a manter a saúde e a prosperidade em dia.

Confira o passo a passo de como energizar o amuleto:

Lave-o em água corrente com um pouco de sal grosso; Em seguida, deixe-o ao sol ou à luz da Lua Cheia durante algumas horas para recarregar as energias; Depois de retirá-lo do sol ou da lua, segure o seu amuleto com as duas mãos; Mentalize os seus desejos de segurança e tranquilidade e peça que o objeto seja um guardião da sua sorte; Pronto, o seu amuleto estará energizado!

Veja outros objetos que também atraem sorte:

Além dos amuletos, outros itens específicos também podem atrair sorte e muita prosperidade para os signos de Touro; são eles:

Figa de Portugal;

Trevo de quatro folhas;

Buda da riqueza.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)