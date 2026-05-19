Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Sorte e Dinheiro: confira 3 cristais que fazem o signo de Touro atrair prosperidade

A temporada dos taurinos termina nesta quarta-feira (20)

Victoria Rodrigues
fonte

Quartzo rosa, pirita e esmeralda são algumas pedras que podem atrair sorte aos taurinos. (Foto: Freepik)

Atrair sorte e muita riqueza é considerado o propósito de muitas pessoas na vida, mas, para o signo de Touro, essa realidade pode estar cada vez mais perto, devido à astrologia sempre ajudar com as energias astrais. Por sempre valorizarem a beleza, o conforto e a estabilidade financeira, os taurinos buscam filtrar a inveja e potencializar as virtudes naturais desse signo com rituais de limpeza e determinação.

Para isso, os nativos de Touro também podem usar amuletos de pedras preciosas, como quartzo rosa, pirita e esmeralda, que funcionam como um escudo energético, a fim de mandar embora as impurezas que se aproximarem de seu corpo. Essas três pedras de cores diferentes são conhecidas por canalizar a energia da terra e por trazer bons resultados, porque ela é o próprio elemento que se associa a Touro.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 19/05: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta terça-feira (19/05) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

image Nativos de Touro: confira 5 profissões que mais combinam com os taurinos
A temporada de Touro vai desde o dia 21 de abril até 20 de maio

image Inferno Astral de Touro: confira 10 dicas de como sobreviver a essa fase astrológica
Esse período é marcado por notícias ruins e transformações na vida

Quais os melhores cristais para o signo de Touro?

As pedras são os amuletos mais fortes para Touro, por isso elas são uma boa opção para presentear um(a) taurino(a):

  • Quartzo rosa: é a pedra oficial do amor-próprio e ajuda a equilibrar as emoções, atraindo cura e harmonia nos relacionamentos;
  • Pirita: é conhecida por atrair riqueza e por ser perfeita para o sucesso profissional e fartura na mesa;
  • Esmeralda: é a pedra da abundância física e espiritual, pois ela ajuda a manter a saúde e a prosperidade em dia.

Confira o passo a passo de como energizar o amuleto:

  1. Lave-o em água corrente com um pouco de sal grosso;
  2. Em seguida, deixe-o ao sol ou à luz da Lua Cheia durante algumas horas para recarregar as energias;
  3. Depois de retirá-lo do sol ou da lua, segure o seu amuleto com as duas mãos;
  4. Mentalize os seus desejos de segurança e tranquilidade e peça que o objeto seja um guardião da sua sorte;
  5. Pronto, o seu amuleto estará energizado!

Veja outros objetos que também atraem sorte:

Além dos amuletos, outros itens específicos também podem atrair sorte e muita prosperidade para os signos de Touro; são eles:

  • Figa de Portugal;
  • Trevo de quatro folhas;
  • Buda da riqueza.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

touro

amuleto

sorte

dinheiro
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda