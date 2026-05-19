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Horóscopo de hoje 19/05: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira (19/05) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (19/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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Como saber o meu signo

  • Áries: 21 de março a 20 de abril
  • Touro: 21 de abril a 20 de maio
  • Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
  • Câncer: 21 de junho a 22 de julho
  • Leão: 23 de julho a 22 de agosto
  • Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
  • Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
  • Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
  • Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro 
  • Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
  • Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
  • Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Pois bem, aquilo que tenha de ser negociado encontra neste momento um cenário que, apesar de cheio de vulnerabilidades e de pontas soltas, ainda assim representa a oportunidade de sua alma colocar tudo em panos limpos.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As vulnerabilidades não precisam ser tidas como defeitos que colocam em perigo seu andar por entre o céu e a terra. Todo organismo senciente e sensível experimenta a vulnerabilidade, e mesmo assim a vida segue.

♊Gêmeos (21/5 a 20/6)

Esses assuntos cabeludos dos quais você tentou se distanciar, procurando sossego e serenidade, retornam ao jogo e precisam ser atendidos da forma mais sábia possível, isto é, sem dribles inúteis. Enfrentar.

♋Câncer (21/6 a 22/7)

Certos assuntos pesam na alma e não há perspectiva imediata de isso mudar, porém, sua alma não precisa se focar nesse peso, porque ao mesmo tempo há outras coisas muito mais interessantes para serem experimentadas.

♌Leão (23/7 a 22/8)

As negociações mais difíceis estão sobre a mesa e requerem de você o conhecimento de tudo que foi feito errado, porque só assim haverá real chance de consertar qualquer coisa que o valha Toque a bola para frente, jogue.

♍Virgem (23/8 a 22/9)

 Fazendo das tripas coração e tocando a bola para frente, você verá, na prática, que tudo aquilo que assusta, porque representa uma fragilidade de seu esquema, servirá também para você se fortalecer. É assim.

♎Libra (23/9 a 22/10)

Agora, que você percebe o cenário com maior clareza, é inevitável que você entenda o quanto andou fazendo avaliações um tanto erradas a respeito de algumas pessoas. Não importa, toque a bola para frente. Vida que segue.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Apesar da necessidade de fazer mudanças estratégicas para ter suas pretensões satisfeitas, há também uma teimosia em repetir os padrões anteriores, mesmo que a experiência demonstre não serem bem-sucedidos. Teimosia.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Dá para conversar sobre qualquer assunto, mas nem todas as pessoas receberiam de forma positiva alguns temas. É importante você escolher direito seus interlocutores, para não se arriscar a enfiar os pés pelas mãos.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

O momento é muito positivo, caso você tome iniciativas e faça acontecer o que pretende, porque se ficar esperando que o céu tome conta de tudo, no fim das contas a única coisa que acontecerá é você ficar esperando.

♒Aquário (21/01 a 19/02)

Desanuviar a percepção e se dedicar a fazer o que estiver ao seu alcance para viver bem, nada mais e nada menos sua alma precisa nesta parte do caminho, aproveitando as circunstâncias disponíveis para tanto.

♓Peixes (20/2 a 20/3)

Conheça seus defeitos, não os varra embaixo do tapete da consciência, porque quanto mais lúcida for a sua percepção da realidade, mais vantagem você terá em cada decisão que precise tomar nos próximos tempos.

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