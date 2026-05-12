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Inferno Astral de Touro: confira 10 dicas de como sobreviver a essa fase astrológica

Esse período é marcado por notícias ruins e transformações na vida

Victoria Rodrigues
fonte

Existe um período específico para o inferno astral de cada signo do zodíaco. (Foto: Freepik)

Os signos do zodíaco vivem anualmente uma fase difícil conhecida como "Inferno Astral", que é caracterizada pelos 30 dias que antecedem às datas de aniversário. Para conseguir sobreviver a este período, eles precisam de muito equilíbrio mental para não se perder, mas para o signo de Touro, esse momento em que o sol entra em Áries faz, justamente, com que os taurinos entrem em crise com a impulsividade ariana.

"As frustrações do Inferno Astral de Touro podem fazer com que os nativos ajam por impulso. Contudo, descontar estas emoções em comida e em compras pode não ser a melhor escolha. Por isso, lidar com este momento astrológico exige mais cautela antes de comprometer suas finanças em itens ou atos que você pode se arrepender depois", revelou a equipe do site de astrologia João Bidu.

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Como calcular o tempo de duração do inferno astral?

Para calcular o tempo de duração do inferno astral, é necessário ter apenas o dia e o mês exato da data de seu nascimento. Nesse caso, quem faz aniversário nos dias iniciais do período de Touro, que acontece entre 21 de abril a 20 de maio, passa pelo inferno astral antes que as pessoas que fazem aniversário no final de maio, porque o tempo de duração do inferno astral é de 30 dias, que antecedem a data de nascimento.

Por exemplo, quem nasceu no dia 20 de maio, vai passar pelo inferno astral entre 20 de abril e 19 de maio de 2026. Vale lembrar que o período do Inferno Astral apenas mudará anualmente se depender do mês de fevereiro, que pode ter tanto 28 quanto 29 dias, a depender dos anos bissextos.

Confira 10 dicas de como sobreviver ao Inferno Astral:

  1. Cultive a autoaceitação e a paciência com suas emoções;
  2. Reconecte-se com amigos para ter suporte emocional;
  3. Conte também com a ajuda de familiares para passar por essa fase difícil;
  4. Sempre dialogue sobre as dificuldades com as pessoas ao seu redor;
  5. Procure praticar meditação diariamente;
  6. Planeje e defina metas realistas para sua vida pessoal e profissional;
  7. Reserve um tempo para refletir sobre sua identidade, emoções e necessidades;
  8. Fique atento às críticas, mas evite ser crítico em determinadas situações;
  9. Mantenha sempre a calma quando vierem os desafios e foque em soluções práticas;
  10. E por fim, priorize realizar atividades que lhe dão prazer, como: ler um livro e praticar exercícios físicos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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