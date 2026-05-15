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Nativos de Touro: confira 5 profissões que mais combinam com os taurinos

A temporada de Touro vai desde o dia 21 de abril até 20 de maio

Victoria Rodrigues
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Muitas pessoas do signo de Touro se identificam com a Biologia. (Foto: Freepik)

Escolher qual profissão seguir talvez seja uma das decisões mais difíceis de se tomar na vida, mas você sabia que a astrologia pode te ajudar com essa dúvida? Os astros conseguem relacionar as características dos signos do zodíaco com as áreas de trabalho e listar algumas profissões que podem ter mais sucesso. Para o signo de Touro, por exemplo, as áreas de saúde e de arte têm tudo a ver com a personalidade dos taurinos.

“[Os nativos de Touro] preferem que tudo siga conforme eles já conhecem, pois assim se sentem mais seguros e não precisam gastar muita energia, já que funcionam em ritmo mais lento. Os nativos deste signo exibem características como determinação, obstinação, acolhimento, praticidade, afinidade com a natureza e apreço pelo belo", revelou a astróloga Thais Mariano em entrevista à revista Carta Capital.

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Quais as profissões que mais combinam com o signo de Touro?

  • Endocrinologista

Os nativos de Touro são perfeitos para a profissão de endocrinologista, que é o médico especialista que costuma cuidar de glândulas e hormônios, além de atuar na prevenção, diagnóstico e tratamento de alterações hormonais do corpo. Isso porque os taurinos amam proteger e dar afeto e conforto às pessoas, eles também fazem questão de demonstrar a todos a importância que cada um possui neste mundo.  

  • Músico e dançarino

Os taurinos, além de terem uma aptidão natural para a medicina, também possuem uma conexão profunda com a arte que envolve a música, o canto e o balé em seus mais variados tipos e formatos. A vontade de aperfeiçoar essas habilidades e a persistência que os nativos de Touro costumam ter, podem ser bem aproveitadas não apenas para a prática delas como um hobbie, mas também como uma profissão.

  • Economista e bancário

Estabilidade, determinação e apego à segurança financeira são algumas das características que algumas pessoas possuem e que podem ser muito úteis para a profissão de bancário ou economista no futuro. Já para lidar com a complexidade dessas duas profissões, precisa ter mais do que isso, é necessário que essas pessoas também sejam práticas e pacientes, e essas pessoas geralmente são do signo de Touro.

  • Biólogo

Devido às pessoas do signo de Touro terem muita paciência e uma conexão surreal com a natureza, elas poderiam investir em uma profissão ambiental, como a biologia, por exemplo. Mas, antes de entrar de cabeça na profissão, é necessário que os taurinos tenham conhecimento de que eles vão precisar passar longas horas observando e estudando padrões da vida selvagem, além de coletar dados para fazer análises.

  • Gastrônomo

Os taurinos são conhecidos pelo gosto pela comida e prazer sensorial, que indicam boas características para seguir a profissão de gastronomia. Além desses pontos, é importante relembrar que os nativos de Touro são pacientes, persistentes e costumam valorizar a qualidade em tudo o que fazem, o que é considerado um bom motivo para procurar fazer uma faculdade e conseguir muito sucesso no futuro como chefe de cozinha.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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