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Horóscopo de hoje 15/05: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 15 de maio de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (15/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Defenda seus interesses com garra e vigor, sem atropelar ninguém, porque isso não será necessário. Você está num bom momento do jogo e a atitude mais sábia é aproveitar a onda para colocar sobre a mesa suas justas demandas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Enquanto você tomar as iniciativas pertinentes aos assuntos de maior interesse, não terá motivos para temer que outras pessoas tirem vantagem. Não se trata de competir, mas tampouco de ficar esperando. Iniciativas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Essa falta de energia que sobrevém justo na hora em que você precisaria fazer tanta coisa, é um sinal de que seria melhor deixar de lado as obrigações para descansar um pouco mais Nada de sacrifício, só regozijo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Os laços de cooperação mutua e solidariedade hão de prevalecer sobre os interesses mesquinhos que, com certeza, sempre serpenteiam nos relacionamentos humanos. Não é fácil driblar essa toxina, mas é possível. Em frente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As reações que as pessoas apresentam aos seus movimentos não são as desejadas, porém, as críticas servem de sinal de que você está tocando nos pontos nevrálgicos. Logo mais as coisas se arrumam, continue em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Quando a alma percebe o que percebe, não dá mais para fingir que não se sabe o que se sabe, a questão toda reside em o que fazer com as informações que abriram a mente e modificaram os pontos de vista consolidados.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O terreno pelo qual sua alma transita neste momento é cheio de riscos, mas isso é assim porque é considerável, também, a oportunidade de crescer. Portanto, evite argumentar com o medo e se muna de coragem. Aí sim!

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É imprescindível você usar o discernimento nesta parte do caminho, para saber distinguir as pessoas que são simpáticas porque verdadeiramente o são, daquelas que são simpáticas como forma de enganar. Cuidado.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Procure avaliar as pessoas com que você se relaciona com uma régua imparcial, porque nem sempre as melhores são também as mais simpáticas. Acontece também de a pessoa mais importante é a que dá mais trabalho.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há vida mais abundante para você desfrutar, tudo está ao alcance de sua mão, mas requer tomadas de iniciativa de sua parte, senão o tempo do regozijo passará em brancas nuvens, e isso seria uma pena. Melhor não.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Arrume bem seu espaço, deixe ele com a cara que você deseja, e se para isso se torna necessário mudar os móveis de lugar, agora é a hora certa para manobrar, porque sua alma percebe melhor a dinâmica do espaço.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A mente anda inquieta, muito mais do que o normal, e nessa inquietude fica fazendo conjecturas a respeito do passado e do futuro. Muitas dessas conjecturas não servem para nada, porém, algumas são bem importantes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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