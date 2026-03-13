Sexta-feira 13 e mercúrio retrógrado: entenda o que a astrologia diz sobre o dia e veja simpatias

A coincidência entre Sexta-feira 13 e o período de Mercúrio retrógrado costuma movimentar conversas nas redes sociais e gerar curiosidade entre quem acredita na influência dos astros no dia a dia.

A data, cercada por simbolismos e superstições, ganha ainda mais destaque quando associada ao fenômeno astronômico que, na astrologia, é ligado a imprevistos e falhas de comunicação.

A sexta 13 e o mércurio retrógrado

Na tradição popular, a Sexta-feira 13 é vista como um dia de energia mais sensível, envolto em crenças que variam de acordo com culturas e regiões.

Já o chamado Mercúrio retrógrado ocorre quando o planeta parece se mover em sentido contrário no céu, um efeito visual observado da Terra, e é interpretado por astrólogos como um período de revisão, atenção redobrada em conversas, contratos e decisões importantes.

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Simpatias de proteção para a sexta-feira 13

Para quem acredita em práticas simbólicas de proteção, a data também pode ser vista como um momento de renovação de intenções e energias positivas. Veja algumas simpatias populares:

Vela branca para proteção

Acenda uma vela branca em um local seguro e silencioso. Faça uma oração ou mentalize proteção para você e sua família. A intenção, segundo a tradição, é fortalecer a paz e afastar energias negativas.

Banho de sal grosso

Após o banho habitual, jogue uma mistura de água com sal grosso do pescoço para baixo, mentalizando limpeza energética. Em seguida, finalize com um enxágue apenas com água.

Uso de arruda ou alecrim

Colocar um ramo de arruda ou alecrim atrás da porta de entrada ou carregar a erva na bolsa é uma prática tradicional associada à proteção espiritual.

Amuleto de proteção

Objetos simbólicos, como medalhas, terços ou pedras, podem ser usados como amuletos. A tradição orienta que o mais importante é a intenção ao utilizá-los.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)