Aprenda ritual com velas para afastar energias negativas e fortalecer a proteção espiritual

Está sentindo o ambiente mais pesado ou com uma energia diferente? Em momentos assim, muitas pessoas recorrem ao poder das velas para limpar o clima e reforçar a proteção espiritual do lar ou de si mesmas.

A prática de utilizar velas em rituais de purificação e proteção é antiga e, para muitos, é uma maneira eficaz de restaurar a harmonia e afastar as influências negativas. Aprenda a seguir um ritual simples, mas poderoso, para limpeza.

Por que as velas são usadas para proteção espiritual?

As velas possuem um simbolismo profundo, representando luz, fé e transformação. Quando acesas com um propósito claro, elas têm o poder de direcionar intenções e pedidos, canalizando energia positiva.

No campo espiritual, a chama da vela é vista como um meio de queimar as energias negativas, enquanto ilumina e abre caminhos para proteção e equilíbrio.

Qual vela escolher para o ritual de afastamento de energias negativas?

A vela branca é a mais recomendada para esses rituais. Ela simboliza paz, equilíbrio e proteção espiritual, sendo uma aliada poderosa na limpeza de ambientes e no fortalecimento de campos energéticos.

Se quiser potencializar ainda mais o seu pedido, você pode acender duas velas brancas, formando um campo simbólico de luz que representa a expansão da proteção e da harmonia.

Materiais necessários para o ritual com velas

Para realizar esse ritual simples e eficaz, você precisará dos seguintes itens:

1 ou 2 velas brancas;

1 pires;

1 copo com água;

Um local tranquilo da casa.

O copo com água tem uma função importante: ele ajuda a equilibrar a energia do ambiente, criando um espaço mais receptivo à purificação e proteção espiritual durante o ritual.

Passo a passo do ritual com velas para afastar energias negativas

Siga este processo simples para realizar o ritual com sucesso:

Escolha um momento de silêncio e concentração: Encontre um local tranquilo onde você possa se concentrar sem interrupções.

Encontre um local tranquilo onde você possa se concentrar sem interrupções. Prepare o ambiente: Coloque as velas no pires e o copo com água ao lado delas, criando um ambiente limpo e harmonioso.

Coloque as velas no pires e o copo com água ao lado delas, criando um ambiente limpo e harmonioso. Respire profundamente: Antes de acender as velas, respire fundo três vezes para acalmar a mente e se conectar com o momento presente.

Antes de acender as velas, respire fundo três vezes para acalmar a mente e se conectar com o momento presente. Mentalize luz e proteção : Visualize uma luz dourada envolvendo você e sua casa, afastando todas as energias negativas e criando um campo de proteção.

: Visualize uma luz dourada envolvendo você e sua casa, afastando todas as energias negativas e criando um campo de proteção. Acenda as velas: Ao acender as velas, faça uma oração ou peça proteção, pedindo que todas as energias negativas sejam afastadas e que o ambiente seja preenchido com paz e equilíbrio.

Ao acender as velas, faça uma oração ou peça proteção, pedindo que todas as energias negativas sejam afastadas e que o ambiente seja preenchido com paz e equilíbrio. Deixe as velas queimarem até o fim: Permita que as velas se consumam completamente, sempre com segurança. Nunca as deixe acesas sem supervisão.

Permita que as velas se consumam completamente, sempre com segurança. Nunca as deixe acesas sem supervisão. Descarte a água: Após o ritual, jogue a água na pia, simbolizando o afastamento das energias negativas e o restabelecimento da harmonia.

Quando realizar o ritual com velas?

O ritual pode ser feito sempre que sentir necessidade de renovar a energia ao seu redor. É especialmente útil nas seguintes situações:

Após discussões ou conflitos: Para limpar as tensões e restaurar a paz.

Para limpar as tensões e restaurar a paz. Quando há visitas frequentes ou intensas: Para manter o ambiente protegido.

Para manter o ambiente protegido. No início de um novo ciclo: Para começar com boas energias, como no início de um mês ou temporada.

Para começar com boas energias, como no início de um mês ou temporada. Em momentos de cansaço espiritual: Quando sentir que suas energias estão esgotadas e precisa de renovação.

O mais importante é a intenção que você coloca no ritual. Ao focar em seus pedidos e manter a mente e o coração abertos, o poder da vela será amplificado, trazendo as energias de proteção e equilíbrio que você precisa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)