Aprenda ritual com velas para afastar energias negativas e fortalecer a proteção espiritual

No campo espiritual, a chama da vela é vista como um meio de queimar as energias negativas

Gabrielle Borges
fonte

Velas são usadas para proteção e aberturas de caminhos (Foto: Freepik)

Está sentindo o ambiente mais pesado ou com uma energia diferente? Em momentos assim, muitas pessoas recorrem ao poder das velas para limpar o clima e reforçar a proteção espiritual do lar ou de si mesmas.

A prática de utilizar velas em rituais de purificação e proteção é antiga e, para muitos, é uma maneira eficaz de restaurar a harmonia e afastar as influências negativas. Aprenda a seguir um ritual simples, mas poderoso, para limpeza.

Por que as velas são usadas para proteção espiritual?

As velas possuem um simbolismo profundo, representando luz, fé e transformação. Quando acesas com um propósito claro, elas têm o poder de direcionar intenções e pedidos, canalizando energia positiva.

No campo espiritual, a chama da vela é vista como um meio de queimar as energias negativas, enquanto ilumina e abre caminhos para proteção e equilíbrio.

Qual vela escolher para o ritual de afastamento de energias negativas?

A vela branca é a mais recomendada para esses rituais. Ela simboliza paz, equilíbrio e proteção espiritual, sendo uma aliada poderosa na limpeza de ambientes e no fortalecimento de campos energéticos.

Se quiser potencializar ainda mais o seu pedido, você pode acender duas velas brancas, formando um campo simbólico de luz que representa a expansão da proteção e da harmonia.

Materiais necessários para o ritual com velas

Para realizar esse ritual simples e eficaz, você precisará dos seguintes itens:

  • 1 ou 2 velas brancas;
  • 1 pires;
  • 1 copo com água;
  • Um local tranquilo da casa.

O copo com água tem uma função importante: ele ajuda a equilibrar a energia do ambiente, criando um espaço mais receptivo à purificação e proteção espiritual durante o ritual.

Passo a passo do ritual com velas para afastar energias negativas

Siga este processo simples para realizar o ritual com sucesso:

  • Escolha um momento de silêncio e concentração: Encontre um local tranquilo onde você possa se concentrar sem interrupções.
  • Prepare o ambiente: Coloque as velas no pires e o copo com água ao lado delas, criando um ambiente limpo e harmonioso.
  • Respire profundamente: Antes de acender as velas, respire fundo três vezes para acalmar a mente e se conectar com o momento presente.
  • Mentalize luz e proteção: Visualize uma luz dourada envolvendo você e sua casa, afastando todas as energias negativas e criando um campo de proteção.
  • Acenda as velas: Ao acender as velas, faça uma oração ou peça proteção, pedindo que todas as energias negativas sejam afastadas e que o ambiente seja preenchido com paz e equilíbrio.
  • Deixe as velas queimarem até o fim: Permita que as velas se consumam completamente, sempre com segurança. Nunca as deixe acesas sem supervisão.
  • Descarte a água: Após o ritual, jogue a água na pia, simbolizando o afastamento das energias negativas e o restabelecimento da harmonia.

Quando realizar o ritual com velas?

O ritual pode ser feito sempre que sentir necessidade de renovar a energia ao seu redor. É especialmente útil nas seguintes situações:

  • Após discussões ou conflitos: Para limpar as tensões e restaurar a paz.
  • Quando há visitas frequentes ou intensas: Para manter o ambiente protegido.
  • No início de um novo ciclo: Para começar com boas energias, como no início de um mês ou temporada.
  • Em momentos de cansaço espiritual: Quando sentir que suas energias estão esgotadas e precisa de renovação.

O mais importante é a intenção que você coloca no ritual. Ao focar em seus pedidos e manter a mente e o coração abertos, o poder da vela será amplificado, trazendo as energias de proteção e equilíbrio que você precisa.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo

