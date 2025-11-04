Capa Jornal Amazônia
Folha de louro na carteira atrai dinheiro? Saiba mais sobre a tradição popular

A planta é símbolo de sorte, abundância e energia positiva

O Liberal

Entre as inúmeras simpatias e práticas populares transmitidas ao longo do tempo, uma das mais conhecidas envolve o uso da folha de louro. Muito além de seu papel como tempero na culinária, a planta é considerada por muitas pessoas um símbolo de prosperidade, proteção e atração de boas energias — especialmente quando usada dentro de casa.

De origem mediterrânea, o louro era visto na Grécia e em Roma antigas como uma planta sagrada, associada à vitória e ao sucesso. Com o passar dos séculos, essa simbologia foi incorporada a diversas culturas, que passaram a relacionar a folha a rituais de fortuna e purificação espiritual. Hoje, é comum vê-la usada em simpatias para atrair dinheiro, sorte e equilíbrio.

Usos e crenças populares

Segundo a tradição, há várias formas de usar a folha de louro para atrair prosperidade. Algumas pessoas colocam uma folha na carteira ou na bolsa, acreditando que isso ajuda a manter o fluxo financeiro constante. Outras preferem queimá-la e espalhar a fumaça pelo ambiente, como forma de limpeza energética e renovação das vibrações da casa.

Há ainda quem prepare banhos e infusões com o louro, associando o ritual à purificação e à abertura de caminhos. A crença popular diz que o aroma da planta ajuda a afastar pensamentos negativos e atrair oportunidades.

Tradição que atravessa gerações

Mesmo sem comprovação científica, o uso do louro como amuleto de sorte segue firme na cultura popular. Para muitos brasileiros, manter algumas folhas secas em casa é uma forma simples de cultivar fé, esperança e gratidão — valores que, segundo as crenças, também contribuem para uma vida mais próspera.

Assim, o louro continua sendo mais que um ingrediente de cozinha: é um símbolo de vitória e abundância que atravessa gerações e mantém viva a força das tradições populares.

Variedades
