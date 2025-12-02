Sagitarianos: conheça 3 curiosidades sobre os homens do signo de Sagitário

Energia, força e criatividade são as três características que mais movem os homens do signo de Sagitário, que inclusive sempre estão dispostos a aceitar convites de pessoas que desejam viver aventuras durante a vida. A independência também é outro aspecto forte nesses nativos que gostam de se sentir livres nas aventuranças e de arrumar também companhias que gostem de boas risadas e um pouco de ironia.

Confira 3 curiosidades sobre os sagitarianos:

São intelectuais

Os homens de Sagitário são muito inteligentes, por isso eles sempre vão estar à procura de informações novas e novos livros. "Aparentemente intelectuais, devoram livros e mais livros sobre diversos assuntos e estão sempre prontos para dar uma opinião sobre o que for baseado em seus estudos", revelou Thaís Mariano.

Gostam de aventuras

Os sagitarianos amam ter uma vida mais boêmia, que não precise realizar muito esforço e que possam viver muitas aventuras em diversos cenários. "Não gostam de ser criticados e estão sempre em busca de aventuras, paixões de todos os tipos e sem querer levar a vida tão a sério", disse a astróloga.

Amam a liberdade

Ainda de acordo com a astróloga Thaís Mariano, os nativos do signo de Sagitário amam a liberdade, por isso tendem a odiar a imposição de regras e frequentemente se afastam das pessoas que fazem isso. Eles participam de festas e viagens, gostam de ser independentes e vivem sempre com o espírito da aventurança.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web em Oliberal.com)