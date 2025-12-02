Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 02/12: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 02 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (02/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O agito é sedutor, sua alma acha que é um convite para se integrar e desfrutar, e talvez seja, mas em parte, porque o que sua alma precisa mesmo é selecionar com bastante sabedoria com quem vai dividir o tempo das festas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os riscos que foram assumidos começam a mostrar resultados e isso é animador, mas não o suficiente para sua alma dormir sobre os louros conquistados. É preciso ainda seguir em frente com as estratégias e intervenções.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 A ousadia com que algumas pessoas se comportam pode servir de exemplo e motivação a você, mas não para enfiar os pés pelas mãos e sim para você não se acomodar na inércia, porque ainda há muita coisa para fazer.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo significa uma coisa só, sua alma precisa manter o eixo e raciocinar com temperança, para não se deixar levar por conclusões precipitadas a respeito de nada nem de ninguém.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Com um misto de firmeza e suavidade ao mesmo tempo, coloque suas demandas sobre a mesa, pois, mesmo que essas não sejam atendidas de imediato, ficarão valendo para a próxima rodada de negociações, que será inevitável.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Faça o que seja seguro e confortável, resistindo ao apelo sedutor das pessoas que fazem alarde de objetivos fantásticos, que podem até ser reais, porém, ainda estão bastante longe de serem conquistados. Seguro é melhor.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 A alegria é o santo remédio para tudo, mas principalmente para essa estranha sensação de que não vai ser possível dar conta de tudo, porque não iria dar tempo. O tempo não falta nem sobra, porque não é uma coisa.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A vida pode ser compreendida como uma sucessão de momentos, mas para sua alma não se perder na diversidade desses precisa ter em mente o fio de meada que alinhava todas as experiências. Esse fio se chama propósito.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Tendo algo para dizer e esclarecer, só resta você encontrar o momento certo para se expressar, porque se você se manifestar no momento errado, em vez de esclarecer você vai arrumar muita confusão. Melhor não.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Observe com serenidade tudo que acontece, e se por ventura você tiver vontade de intervir nos acontecimentos, antes de empreender a ação procure refletir melhor sobre essa aparente necessidade. Observar é melhor.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Melhor não tirar conclusões apressadas, mas tampouco deixar de aproveitar o que a vida trouxer até você na forma de olhares, flertes e gestos carinhosos, pois, há muito a ser vivido e a alma precisa de aconchego.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Se você pudesse fazer apenas o que fosse do seu gosto, será que assim conseguiria atender a todas as necessidades que surgem por aí? Provavelmente não, e mais ainda, a ordem da vida cotidiana ficaria fora do eixo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

