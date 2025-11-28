Nativas de Sagitário: confira as principais características das mulheres sagitarianas

As nativas de Sagitário são conhecidas por carregar um espírito livre, alegre e sempre aventureiro. Mas além de uma personalidade otimista, as sagitarianas também possuem convicções muito importantes, que não são fixas e podem mudar com o passar do tempo, isso porque elas prezam muito a vida e valorizam a independência, a liberdade e verdadeiras conexões com as pessoas.

“Como o Fogo é seu elemento regente, precisa de paixão e amor em todos os momentos. É uma mulher apaixonada pela vida e, por isso, dedica seu tempo e atenção somente ao que lhe desperta esta paixão”, disse a astróloga Thaís Mariano.

Confira 5 características das mulheres sagitarianas

Gostam de viajar

As mulheres sagitarianas gostam de serem aventureiras em viagens e, principalmente, inserir diversas situações desafiadoras na rotina para que elas possam alcançar o sucesso em muitas áreas da vida. "Suas convicções são muito importantes, porém não são fixas, podem mudar conforme ela se expande", explica a astróloga Thaís Mariano.

São alegres e curiosas

Além de aventureiras, as sagitarianas são muito alegres e curiosas, e isso faz com que elas sejam as queridinhas em rodas de conversa pelo seu senso de humor único. A curiosidade também as faz serem mais interessantes do que já são, porque as mulheres de Sagitário estão sempre à procura de diferentes assuntos e lugares.

Amam a sinceridade

As mulheres de Sagitário são diretas e sinceras com os seus sentimentos e elas tendem a dizer exatamente o que vêm à sua mente quando estão apaixonadas. Mas antes de expor suas emoções, as sagitarianas precisam ter cuidado ao revelar opiniões, isso porque elas podem gerar um choque de realidade nas outras pessoas.

Amam estar em posições de destaque

As mulheres desse signo também amam estar em posições de respeito. "Por isso, todos as querem por perto quando precisam de energia e otimismo. Assim como o símbolo de Sagitário que tem a seta apontando para cima, as nativas desse signo estão sempre com o olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes", revelou Thaís.

Liberdade nas relações

Por fim, a mulher de Sagitário gosta de estar rodeada de pessoas que desejam ser livres iguais a ela e, para isso, é essencial que as pessoas compreendam que ela é independente, como uma “menina solta”. Por essa razão, o companheiro que desejar ter um relacionamento com ela, precisa entender o que é a individualidade no amor.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)