Horóscopo de hoje 28/11: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 28 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (28/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Ocultar suas verdadeiras intenções parece ser a melhor opção nesta parte do caminho, porque assim você vai poder se movimentar com mais liberdade, sem a pressão que as pessoas exerceriam na expectativa de resultados.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
O estresse eventual que tiver acontecido entre as pessoas que supostamente deveriam se entender não há de ser prolongado através dos ressentimentos. Página virada, outras coisas mais importantes estão na pauta.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Buscar culpados para os erros cometidos é uma tentação, inclusive porque provavelmente esses culpados existam. Porém, de nada servirá apontar dedos e dar sermões. Importante mesmo é descobrir como consertar esses erros.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
É nos pequenos detalhes que se percebe a grande diferença que algumas pessoas fazem em sua vida. Inúmeras pessoas fazem alarde e se mostram sempre efusivas, mas há outras que, em silêncio, prestam grande serviço a você.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Há desejos que são mais satisfatórios na teoria do que na prática, porém, como saber disso antecipadamente? Bom, é assim que se constrói a sabedoria: à medida que você experimenta, não precisa repetir os fatos.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Selecione direito e com sabedoria as pessoas que você permitirá acompanharem seus projetos e, talvez, se unirem a esses. A qualidade dos recursos humanos será determinante quanto aos resultados práticos de seus projetos.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Há uma hora certa para tudo entre o céu e a terra, e certamente a hora certa agora é a de você conseguir colocar em prática o que idealizar. Portanto, evite voar longe com ideias maravilhosas, mas impraticáveis.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Aquilo que você der por garantido será o que você vai precisar monitorar melhor, porque nesta parte do caminho não seria sábio dar nada por garantido. As situações andam oscilantes demais para se acomodar no garantido.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Com todas essas tensões acontecendo e com você perdendo a paciência, o melhor a fazer é reservar um tanto de tempo para tomar distância e se proteger, lançando mão dos prazeres simples e disponíveis. É por aí.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
As coisas que andam acontecendo dão muito o que pensar a você, mas ainda não seria o caso de sair conversando abertamente sobre suas inquietações, porque é provável que suas ideias sejam mal interpretadas.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Cobre das pessoas o que elas prometem, não deixe por menos, porque assim você criará relacionamentos onde as pessoas se comprometem de verdade, em vez de ficar dando ideias e se entusiasmando para nada acontecer.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Cumpra as formalidades e deixe de lado, por uns instantes, a necessidade de estar com a alma inspirada para se motivar a fazer coisas grandiosas e brilhantes. As formalidades são seguras e confortáveis, aproveite.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
