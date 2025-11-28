Horóscopo de hoje 28/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (28/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ocultar suas verdadeiras intenções parece ser a melhor opção nesta parte do caminho, porque assim você vai poder se movimentar com mais liberdade, sem a pressão que as pessoas exerceriam na expectativa de resultados.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O estresse eventual que tiver acontecido entre as pessoas que supostamente deveriam se entender não há de ser prolongado através dos ressentimentos. Página virada, outras coisas mais importantes estão na pauta.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Buscar culpados para os erros cometidos é uma tentação, inclusive porque provavelmente esses culpados existam. Porém, de nada servirá apontar dedos e dar sermões. Importante mesmo é descobrir como consertar esses erros.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É nos pequenos detalhes que se percebe a grande diferença que algumas pessoas fazem em sua vida. Inúmeras pessoas fazem alarde e se mostram sempre efusivas, mas há outras que, em silêncio, prestam grande serviço a você.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Há desejos que são mais satisfatórios na teoria do que na prática, porém, como saber disso antecipadamente? Bom, é assim que se constrói a sabedoria: à medida que você experimenta, não precisa repetir os fatos.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Selecione direito e com sabedoria as pessoas que você permitirá acompanharem seus projetos e, talvez, se unirem a esses. A qualidade dos recursos humanos será determinante quanto aos resultados práticos de seus projetos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há uma hora certa para tudo entre o céu e a terra, e certamente a hora certa agora é a de você conseguir colocar em prática o que idealizar. Portanto, evite voar longe com ideias maravilhosas, mas impraticáveis.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquilo que você der por garantido será o que você vai precisar monitorar melhor, porque nesta parte do caminho não seria sábio dar nada por garantido. As situações andam oscilantes demais para se acomodar no garantido.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Com todas essas tensões acontecendo e com você perdendo a paciência, o melhor a fazer é reservar um tanto de tempo para tomar distância e se proteger, lançando mão dos prazeres simples e disponíveis. É por aí.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As coisas que andam acontecendo dão muito o que pensar a você, mas ainda não seria o caso de sair conversando abertamente sobre suas inquietações, porque é provável que suas ideias sejam mal interpretadas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Cobre das pessoas o que elas prometem, não deixe por menos, porque assim você criará relacionamentos onde as pessoas se comprometem de verdade, em vez de ficar dando ideias e se entusiasmando para nada acontecer.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Cumpra as formalidades e deixe de lado, por uns instantes, a necessidade de estar com a alma inspirada para se motivar a fazer coisas grandiosas e brilhantes. As formalidades são seguras e confortáveis, aproveite.

