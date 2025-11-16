Capa Jornal Amazônia
Quer cortar laços com ex? Conheça rituais de Lua Minguante e quando fazer

Lua Minguante é associada ao encerramento de ciclos; veja rituais, como funcionam e quando será a próxima fase em 2025

Hannah Franco
fonte

Lua Minguante: rituais para cortar laços com o ex; veja como fazer (Freepik)

A Lua Minguante é reconhecida por simbolizar encerramentos, limpeza emocional e momentos de desapego. A fase é frequentemente associada a práticas que ajudam a cortar vínculos e reorganizar sentimentos, algo muito buscado por quem deseja cortar laços com o ex e seguir em frente.

🌙 Durante esse período, rituais simbólicos ganham destaque por reforçarem a intenção de finalização de ciclos. A seguir, veja práticas populares realizadas durante a Lua Minguante e quando ocorrerá a próxima fase lunar.

Rituais de Lua Minguante para cortar laços com o ex

1. Ritual do Fio Vermelho para encerrar vínculos

Materiais:

  • Fio ou barbante vermelho
  • Vela branca
  • Tesoura

Como fazer:

  1. Acenda a vela e segure o fio entre as mãos, visualizando a ligação emocional que deseja encerrar. Em seguida, corte o fio com a tesoura e repita:
  2. “Eu libero o que não me pertence mais. Que cada um siga seu caminho em paz.”
  3. Deixe a vela terminar de queimar.

2. Banho de arruda e sal grosso para limpeza energética

Como fazer:

  1. Ferva água com arruda, alecrim e sal grosso.
  2. Após amornar, despeje do pescoço para baixo depois do banho comum.
  3. Mentalize: “Tudo o que pesa se desfaz agora.”

3. Ritual da caixa do desapego para objetos e lembranças

Como fazer:

  1. Guarde em uma caixa fotos, mensagens, cartas ou itens que ainda mantenham vínculo emocional.
  2. Feche e escreva na tampa: “Encerrado.”
  3. Depois, guarde em local de difícil acesso ou descarte de forma consciente.

4. Meditação de corte de cordões para vínculos sutis

Como fazer:

  1. Sente-se confortavelmente, respire fundo e visualize um cordão luminoso conectando você ao ex.
  2. Imagine uma luz branca cortando essa ligação.
  3. Finalize dizendo: “Eu escolho seguir.”

Quando será a próxima Lua Minguante em 2025?

Segundo o Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, a próxima Lua Minguante ocorrerá em 11 de dezembro de 2025, às 17h50.

A fase seguinte será em 10 de janeiro de 2026.

Por que a Lua Minguante é associada a encerramentos?

A Lua Minguante marca a etapa final do ciclo lunar, quando a iluminação da Lua diminui gradualmente. Por isso, muitas tradições associam essa fase a:

  • desapego;
  • limpeza emocional;
  • encerramento de ciclos;
  • reorganização interna;
  • dissolução de vínculos que já não fazem sentido.

Essas associações ajudam a explicar por que tantos rituais são buscados durante o período.

