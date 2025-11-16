Quer cortar laços com ex? Conheça rituais de Lua Minguante e quando fazer
Lua Minguante é associada ao encerramento de ciclos; veja rituais, como funcionam e quando será a próxima fase em 2025
A Lua Minguante é reconhecida por simbolizar encerramentos, limpeza emocional e momentos de desapego. A fase é frequentemente associada a práticas que ajudam a cortar vínculos e reorganizar sentimentos, algo muito buscado por quem deseja cortar laços com o ex e seguir em frente.
🌙 Durante esse período, rituais simbólicos ganham destaque por reforçarem a intenção de finalização de ciclos. A seguir, veja práticas populares realizadas durante a Lua Minguante e quando ocorrerá a próxima fase lunar.
VEJA MAIS
Rituais de Lua Minguante para cortar laços com o ex
1. Ritual do Fio Vermelho para encerrar vínculos
Materiais:
- Fio ou barbante vermelho
- Vela branca
- Tesoura
Como fazer:
- Acenda a vela e segure o fio entre as mãos, visualizando a ligação emocional que deseja encerrar. Em seguida, corte o fio com a tesoura e repita:
- “Eu libero o que não me pertence mais. Que cada um siga seu caminho em paz.”
- Deixe a vela terminar de queimar.
2. Banho de arruda e sal grosso para limpeza energética
Como fazer:
- Ferva água com arruda, alecrim e sal grosso.
- Após amornar, despeje do pescoço para baixo depois do banho comum.
- Mentalize: “Tudo o que pesa se desfaz agora.”
3. Ritual da caixa do desapego para objetos e lembranças
Como fazer:
- Guarde em uma caixa fotos, mensagens, cartas ou itens que ainda mantenham vínculo emocional.
- Feche e escreva na tampa: “Encerrado.”
- Depois, guarde em local de difícil acesso ou descarte de forma consciente.
4. Meditação de corte de cordões para vínculos sutis
Como fazer:
- Sente-se confortavelmente, respire fundo e visualize um cordão luminoso conectando você ao ex.
- Imagine uma luz branca cortando essa ligação.
- Finalize dizendo: “Eu escolho seguir.”
Quando será a próxima Lua Minguante em 2025?
Segundo o Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, a próxima Lua Minguante ocorrerá em 11 de dezembro de 2025, às 17h50.
A fase seguinte será em 10 de janeiro de 2026.
Por que a Lua Minguante é associada a encerramentos?
A Lua Minguante marca a etapa final do ciclo lunar, quando a iluminação da Lua diminui gradualmente. Por isso, muitas tradições associam essa fase a:
- desapego;
- limpeza emocional;
- encerramento de ciclos;
- reorganização interna;
- dissolução de vínculos que já não fazem sentido.
Essas associações ajudam a explicar por que tantos rituais são buscados durante o período.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA