Romance em Peixes: confira 3 signos que fazem os(as) piscianos(as) sofrerem no amor

No campo do amor, os nativos de Peixes são considerados pessoas muito intensas, que conseguem valorizar o carinho, a complexidade e a conexão emocional durante o romance com o seu companheiro ou companheira. Mas pelos piscianos terem intensidade para doar e vender, eles também costumam sofrer quando algo não sai como planejado na relação e as expectativas para o amor acabam sendo desalinhadas.

"Quando os piscianos encontram o equilíbrio e se dedicam ao caminho de autoconhecimento, conseguem encontrar em sua imensa sensibilidade toda a força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e do outro", explicou a astróloga Thais Mariano.

VEJA MAIS

Confira 3 signos que fazem os piscianos sofrerem de amor:

Áries

Entre os signos que mais fazem Peixes sofrer no amor está Áries, que pode provocar discussões por também ser intenso demais. "Enquanto Peixes é sensível e emocional, Áries tende a ser direto, impulsivo e mais focado na ação do que nos sentimentos. Essa diferença pode gerar situações em que o pisciano se sente incompreendido ou emocionalmente ignorado", revelou o astrólogo João Bidu.

Gêmeos

Já o relacionamento de Peixes com os geminianos pode trazer diversos desafios que aparecem devido a forma complexa deles lidarem com sentimentos. "Peixes busca profundidade emocional e conexão afetiva. Já Gêmeos costuma ter uma postura mais racional, leve e desapegada. Essa diferença pode fazer com que o pisciano sinta falta de segurança emocional na relação", destacou João Bidu.

Sagitário

E por fim, no coração dos sagitarianos existem muitos desencontros que podem refletir na relação com Peixes. "Peixes valoriza romantismo, proximidade e demonstrações de carinho. Sagitário, por outro lado, costuma priorizar liberdade, aventura e independência. Com o tempo, o pisciano pode sentir que o parceiro não demonstra o mesmo nível de envolvimento emocional", realçou o astrólogo João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)