Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Confira 3 profissões ideais para as pessoas do signo de Peixes

Os piscianos fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março

Victoria Rodrigues
fonte

A medicina é uma das profissões atuais que mais combinam com os nativos de Peixes. (Foto: Freepik)

Algumas pessoas já nascem com tendência a escolher uma profissão, já outras acabam descobrindo no meio do caminho com base em suas características pessoais, estilo de vida e propósitos. No campo da astrologia, os astros também são capazes de traçar uma trajetória para as pessoas devido a personalidade e o jeito de ser, que é naturalmente atribuído a cada um dos signos presentes no zodíaco.

Os nativos de Peixes, por exemplo, possuem tendência a serem bons em profissões que dependam de sua sensibilidade e empatia com as pessoas, como às que são relacionadas à arte e à saúde. “Piscianos têm uma sensibilidade profunda, empatia genuína e a capacidade rara de sentir o outro, compreendendo até as dores mais sutis alheias”, revelou a astróloga Thais Mariano em entrevista ao portal Terra.

VEJA MAIS

image Temporada de Peixes: saiba tudo sobre as datas, as características e a personalidade dos piscianos
Os piscianos fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março

image Previsão de Peixes: veja o que os piscianos devem esperar no ano de 2026
Os nativos de peixes enfrentarão mudanças e conquistarão oportunidades ao longo desses 12 meses. Veja!

image Horóscopo de hoje 03/03: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta terça-feira, 03 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja 3 profissões ideais para os(as) piscianos(as):

  • Campo artístico

As profissões relacionadas à música, ao teatro, à pintura, ao desenho e à fotografia são as que mais combinam com o senso artístico que os piscianos carregam desde o seu nascimento nesta terra. Todas essas áreas têm a possibilidade de fazer com que as pessoas do signo de Peixes consigam expressar suas emoções e transmitir mensagens emocionais e inspiradoras com o público.

  • Área da saúde

Além da área das artes, o campo da saúde também é uma opção ideal para os piscianos que estão em busca de encontrar sua profissão certa, pois eles gostam de atividades voltadas para o cuidado e apoio das pessoas. Logo, medicina, enfermagem, serviço social, terapia ocupacional e psicologia permitem que os piscianos sejam capazes de oferecer conforto, compreensão e compaixão em momentos difíceis da vida dos pacientes.

  • Medicina Alternativa

Somada à medicina tradicional, a medicina alternativa também é uma excelente opção para os nativos de Peixes. As áreas da homeopatia, terapias florais e fitoterapia possuem a função de trazer harmonia e bem-estar para as pessoas, o que se une combinadamente à capacidade dos piscianos que são caracterizados por ter uma empatia genuína, intuição aguçada e sensibiidade profunda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

peixes

profissões

zodíaco

astrologia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda