Confira 3 profissões ideais para as pessoas do signo de Peixes

Algumas pessoas já nascem com tendência a escolher uma profissão, já outras acabam descobrindo no meio do caminho com base em suas características pessoais, estilo de vida e propósitos. No campo da astrologia, os astros também são capazes de traçar uma trajetória para as pessoas devido a personalidade e o jeito de ser, que é naturalmente atribuído a cada um dos signos presentes no zodíaco.

Os nativos de Peixes, por exemplo, possuem tendência a serem bons em profissões que dependam de sua sensibilidade e empatia com as pessoas, como às que são relacionadas à arte e à saúde. “Piscianos têm uma sensibilidade profunda, empatia genuína e a capacidade rara de sentir o outro, compreendendo até as dores mais sutis alheias”, revelou a astróloga Thais Mariano em entrevista ao portal Terra.

Veja 3 profissões ideais para os(as) piscianos(as):

Campo artístico

As profissões relacionadas à música, ao teatro, à pintura, ao desenho e à fotografia são as que mais combinam com o senso artístico que os piscianos carregam desde o seu nascimento nesta terra. Todas essas áreas têm a possibilidade de fazer com que as pessoas do signo de Peixes consigam expressar suas emoções e transmitir mensagens emocionais e inspiradoras com o público.

Área da saúde

Além da área das artes, o campo da saúde também é uma opção ideal para os piscianos que estão em busca de encontrar sua profissão certa, pois eles gostam de atividades voltadas para o cuidado e apoio das pessoas. Logo, medicina, enfermagem, serviço social, terapia ocupacional e psicologia permitem que os piscianos sejam capazes de oferecer conforto, compreensão e compaixão em momentos difíceis da vida dos pacientes.

Medicina Alternativa

Somada à medicina tradicional, a medicina alternativa também é uma excelente opção para os nativos de Peixes. As áreas da homeopatia, terapias florais e fitoterapia possuem a função de trazer harmonia e bem-estar para as pessoas, o que se une combinadamente à capacidade dos piscianos que são caracterizados por ter uma empatia genuína, intuição aguçada e sensibiidade profunda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)