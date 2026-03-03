Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 03/03: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 03 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (03/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Há questões que, de imediato, seria impossível solucionar e, por isso, seria melhor nem tocar nessas. Porém, como você é do signo que é, dificilmente vai se aquietar e deixar passar. Dentro do possível, se contenha.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Não podendo fazer as coisas do seu jeito, procure não se irritar com isso, porque neste momento seria mais sábio fazer concessões e amadurecer melhor as ideias do que atropelar o mundo para que tudo seja do seu jeito

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É oportuno você se movimentar com firmeza na direção de suas pretensões, porque mesmo que não consiga realizar nada de imediato, pelo menos terá plantado as sementes do que virá depois, tornando tudo ao seu favor.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Há discussões que precisam acontecer, a despeito de trazerem dores de cabeça enormes a você. Porém, evitar a dor de cabeça de imediato, driblando as conversas, seria acumular os problemas e no futuro esses explodiriam.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Aquilo que é verdadeiramente seu, por ser de seu merecimento, encontra nesta parte do caminho a oportunidade de ser consolidado, mas não pense que isso aconteceria sem conflito e discussão acalorada. Vale a pena.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Esse nervosismo que não passa! E que, em vez de diminuir parece aumentar. Melhor você encontrar uma forma de tornar seu coração um pouco mais sereno, porque só nessa condição encontrará formas eficientes de resolver.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há assuntos que dá para colocar abertamente sobre a mesa, mas há outros, associados a esses, que ainda precisam ser tratados com muita discrição, sem abrir o jogo. É um equilíbrio bastante difícil de administrar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Enquanto seus desejos forem legítimos, isto é, beneficiarem mais pessoas além de você, tudo continuará procedendo da melhor maneira possível. É importante, porém, que nesse processo não haja nenhum desvio de conduta.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 Uma coisa deve ser evitada, apenas uma, a inércia. Este é um momento em que muitas questões, atuais e antigas, vêm à tona, tornando oportuno que você se envolva com elas, sem pretensão de as solucionar de imediato.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Enquanto tudo seja conversado, sua alma encontrará soluções para tudo. Só não haverá solução para o que não seja posto sobre a mesa, ou pior ainda, o que for mascarado com mentiras que ocultem a realidade visceral.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Evite abrir mão do que seja do seu merecimento só porque lhe traga dor de cabeça e irritação. Melhor sofrer um pouco os embates negativos da vida do que você abrir mão do que, depois, iria necessitar. Isso não.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há muita mais gente disposta a ajudar você do que você pensa ou gostaria de admitir, dado pretender ser independente. Pedir ajuda não é algo que irá tirar sua autonomia e, ao contrário, consolidará bons relacionamentos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

