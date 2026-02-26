Pior dia de 2026: Márcia Sensitiva revela data para ter cuidado neste ano

A astróloga Márcia Sensitiva, durante uma entrevista, revelou qual será o pior dia de 2026: 3 de março, terça-feira. Segundo a especialista, essa data deve ser a mais complicada de todo o ano. Márcia fez recomendações para o período, que contará com eclipse lunar e eclipse total em virgem.

🔮 Qual é o pior dia de 2026?

O pior dia de 2026 é 3 de março, terça-feira, segundo a astróloga Márcia Sensitiva.

💭 Por que 3 março de 2026 é o pior dia do ano?

De acordo com a astróloga Márcia Sensitiva, 3 de março de 2026 é o pior dia do ano devido a um eclipse lunar e o eclipse total em virgem. Nessa data, haverá o pico da purgação coletiva. “É o momento em que o mundo será confrontado com falhas sistêmicas, vulnerabilidades sociais e desajustes, principalmente na saúde”, disse.

✅ O que fazer em 3 de março, o pior dia de 2026?

A astróloga Márcia Sensitiva revelou que 3 de março será o pior dia de 2026. Conforme recomendações da especialista, nesta data não é indicado tomar decisões. “Para quieto, fica quieto em oração”, afirmou.