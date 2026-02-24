Previsão de Peixes: veja o que os piscianos devem esperar no ano de 2026
Os nativos de peixes enfrentarão mudanças e conquistarão oportunidades ao longo desses 12 meses. Veja!
Neste ano, os piscianos encerrarão um ciclo em um momento que abrirá portas para mudanças e novas oportunidades para o amor, trabalho e dinheiro ao longo de 2026. Além disso, nos primeiros meses, Urano terá o poder de causar uma movimentação no lar e nas emoções, trazendo novidades familiares, libertação de padrões antigos e, principalmente, novas formas de se sentir seguro ou segura.
"A partir de julho, Júpiter expande a rotina, favorecendo saúde, organização e bem-estar. Sendo assim, o grande propósito do ano será transformar os aprendizados de 2025 em ação, assumindo com confiança o seu próprio valor", explicou o astrólogo João Bidu.
Confira a previsão para o signo de Peixes em 2026
Amor
No campo do amor, os piscianos terão a oportunidade de viver experiências intensas, profundas e transformadoras ao longo do ano de 2026. "O ano traz viradas emocionais, com encerramentos necessários e recomeços cheios de significado e esperança. Portanto, a lição será equilibrar sensibilidade e clareza emocional para viver relações mais verdadeiras e conscientes", realçou João Bidu.
Trabalho
Já no trabalho, as pessoas do signo de Peixes terão, no decorrer deste ano, grandes oportunidades de mudança e ganhos que são esperados há bastante tempo pelos piscianos. "Será um ano de transformar talentos em resultados concretos. No primeiro semestre, surgem oportunidades de ganho e mudanças no trabalho, mas atenção redobrada a contratos, prazos e negociações", destacou o astrólogo.
Dinheiro
E, por último, os nativos de Peixes poderão ganhar dinheiro que será percebido como aquele resultado concreto do talento e trabalho árduo na empresa, causando um crescimento sólido, mas isso apenas se eles souberem equilibrar iniciativa e disciplina. "Trabalho e dinheiro pedem mais organização e planejamento realista em 2026. Será um ano de transformar talentos em resultados concretos", pontuou João Bidu.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
