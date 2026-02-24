Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Previsão de Peixes: veja o que os piscianos devem esperar no ano de 2026

Os nativos de peixes enfrentarão mudanças e conquistarão oportunidades ao longo desses 12 meses. Veja!

Victoria Rodrigues
fonte

Os piscianos fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março. (Foto: Freepik)

Neste ano, os piscianos encerrarão um ciclo em um momento que abrirá portas para mudanças e novas oportunidades para o amor, trabalho e dinheiro ao longo de 2026. Além disso, nos primeiros meses, Urano terá o poder de causar uma movimentação no lar e nas emoções, trazendo novidades familiares, libertação de padrões antigos e, principalmente, novas formas de se sentir seguro ou segura.

"A partir de julho, Júpiter expande a rotina, favorecendo saúde, organização e bem-estar. Sendo assim, o grande propósito do ano será transformar os aprendizados de 2025 em ação, assumindo com confiança o seu próprio valor", explicou o astrólogo João Bidu.

Confira a previsão para o signo de Peixes em 2026

  • Amor

No campo do amor, os piscianos terão a oportunidade de viver experiências intensas, profundas e transformadoras ao longo do ano de 2026. "O ano traz viradas emocionais, com encerramentos necessários e recomeços cheios de significado e esperança. Portanto, a lição será equilibrar sensibilidade e clareza emocional para viver relações mais verdadeiras e conscientes", realçou João Bidu.

  • Trabalho

Já no trabalho, as pessoas do signo de Peixes terão, no decorrer deste ano, grandes oportunidades de mudança e ganhos que são esperados há bastante tempo pelos piscianos. "Será um ano de transformar talentos em resultados concretos. No primeiro semestre, surgem oportunidades de ganho e mudanças no trabalho, mas atenção redobrada a contratos, prazos e negociações", destacou o astrólogo.

  • Dinheiro

E, por último, os nativos de Peixes poderão ganhar dinheiro que será percebido como aquele resultado concreto do talento e trabalho árduo na empresa, causando um crescimento sólido, mas isso apenas se eles souberem equilibrar iniciativa e disciplina. "Trabalho e dinheiro pedem mais organização e planejamento realista em 2026. Será um ano de transformar talentos em resultados concretos", pontuou João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

signos

peixes

astrologia

previsão

2026
.
