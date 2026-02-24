Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 24/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (24/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Temporada de Peixes: saiba tudo sobre as datas, as características e a personalidade dos piscianos
Os piscianos fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março


image Pessoas de 4 signos poderão ganhar mais dinheiro em fevereiro, diz Márcia Sensitiva; veja quais!
As oportunidades podem surgir tanto de ganhos inesperados quanto de decisões financeiras calculadas.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Aqueles assuntos que realmente importam, mas que raramente são colocados sobre a mesa, precisam ser tratados com urgência, porque os protelar significaria complicar demais o cenário. Certeza é que você não quer isso.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os relacionamentos que giram em torno de interesses são necessariamente instáveis, porque as pessoas não se sentem motivadas a sustentar os laços, se por essas coisas da vida os interesses não dão certo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Puxe um pouco mais a sardinha para seu lado, porque nesta parte do caminho vale a pena você ser um pouco mais egoísta que o habitual, já que se você não defende seus interesses, as pessoas os atropelarão. Certeza.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O conhecimento liberta, mas antes disso é capaz de produzir tormentas emocionais bastante acentuadas, que deixam marcas indeléveis na alma. Esse é o preço da libertação, que parece alto, mas que vale a pena pagar.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Algumas pessoas ajudam enquanto outras atrapalham, e todas elas estão juntas e misturadas no mesmo cenário, requerendo muito discernimento de sua parte para serem selecionadas. Este é o momento ideal para isso

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As conexões sociais precisam ser revisitadas, porque sua alma anda achando que está tudo sobre suas costas, quando na verdade o peso poderia ser dividido e, assim, todo mundo sairia beneficiado. Em frente com isso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Sempre haverá uma luz que oriente sua alma a tomar as iniciativas necessárias, não apenas para superar problemas, que infelizmente existem, como também os transcender com a motivação de se lançar à aventura.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Faça seu jogo, mas seja ciente de que não há garantia de esse ser totalmente bem-sucedido, porque há fatores que só virão à tona enquanto o seu jogo estiver em andamento. Por isso, se prepare para tudo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há pessoas que podem ajudar e estão bem dispostas para isso, mas se você não pedir essa ajuda, elas continuarão pensando que você não precisa dessa ajuda. É importante saber expressar a fragilidade que a alma sente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Faça em primeiro lugar tudo que seja relativo aos compromissos assumidos e você verá que sobrará tempo suficiente para se dedicar a outras coisas que, a princípio, sua alma acharia mais importantes.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É oportuno você se apropriar de tudo e de todos que considerar necessário para seus planos, porém, é importante você fazer isso ciente de que não há garantia de absolutamente nada, mas são apostas que você deve fazer.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

 Essa vontade louca de chutar o balde e mandar tudo para os ares pode até ser legítima e cheia de bons argumentos, mas não vai se concretizar, porque o alívio que ofereceria seria fugaz, e os problemas continuariam.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

signo do dia

astral
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda