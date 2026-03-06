Horóscopo de hoje 06/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (06/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Agora haverá mais clareza para você entender melhor o que acontece, mas não se iluda com que conseguirá saber todas as causas, positivas e negativas, dos acontecimentos. A clareza não tem tanto alcance.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A desordem não é sinal de que algo muito errado esteja em andamento. A desordem também funciona como um chamado de atenção para sua alma se dedicar ao que está em andamento com mais afinco e carinho. É por aí.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Apesar de todas as decepções experimentadas em relacionamentos, mesmo assim a vida humana continua sendo articulada em torno de como as pessoas se relacionam. Por isso, renove sua fé no ser humano e, bola para frente!

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A sorte é caprichosa demais para confiar nela ou mesmo para depender de sua aparição, porém, a alma não desiste de depositar sua esperança na sorte. É tudo uma questão de esperar que as coisas aconteçam por si sós.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As trapalhadas que as pessoas cometem, e têm dificuldade de aceitar, se justificando desnecessariamente, podem ser dribladas, mas isso vai requerer muita presença de espírito de sua parte, para não se irritar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os riscos que outrora sua alma temia, agora não parecem tão perigosos nem provocam tanta ansiedade como antes. É assim que se demonstra o amadurecimento, nada no mundo exterior muda, é você que muda.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Fazer força demais para que algo aconteça não é uma boa estratégia nesta parte do caminho. É preferível, e mais seguro, que você trate tudo com certa indiferença, como se não desejasse demais certos resultados. Difícil.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Há coisas que só funcionam direito quando a gente as trata com o devido respeito e carinho, porque de outra maneira resistem e provocam distorções, um tipo de condição que, com certeza, sua alma não prefere.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

No meio de todas as coisas complicadas que andam acontecendo, a sorte também se apresenta para aliviar as tensões e dar o ar de que a vida tem sua magia. Vale a pena apostar um pouco em que a sorte tem razão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Arrume seu espaço para que o ambiente seja agradável, porque isso não é fútil nem superficial, é um exercício que faz com que corpo e alma fiquem mais serenos, diante de tudo que de complicado anda acontecendo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A impaciência pode até ser justificada, porque acontecem coisas que lhe dão nos nervos, porém, você verá que os resultados não são nada positivos. Portanto, se puder se conter, verá que ganhará muito com isso.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Cuide para não explodir emocionalmente em situações que não comportariam essa atitude, porque se isso acontecer, é certeza de que será contraproducente. Procure se conter e encontrar alguma válvula de escape. É assim.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)