Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 06/03: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 06 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (06/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Previsão de Peixes: veja o que os piscianos devem esperar no ano de 2026
Os nativos de peixes enfrentarão mudanças e conquistarão oportunidades ao longo desses 12 meses. Veja!


image Temporada de Peixes: saiba tudo sobre as datas, as características e a personalidade dos piscianos
Os piscianos fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Agora haverá mais clareza para você entender melhor o que acontece, mas não se iluda com que conseguirá saber todas as causas, positivas e negativas, dos acontecimentos. A clareza não tem tanto alcance.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A desordem não é sinal de que algo muito errado esteja em andamento. A desordem também funciona como um chamado de atenção para sua alma se dedicar ao que está em andamento com mais afinco e carinho. É por aí.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Apesar de todas as decepções experimentadas em relacionamentos, mesmo assim a vida humana continua sendo articulada em torno de como as pessoas se relacionam. Por isso, renove sua fé no ser humano e, bola para frente!

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 A sorte é caprichosa demais para confiar nela ou mesmo para depender de sua aparição, porém, a alma não desiste de depositar sua esperança na sorte. É tudo uma questão de esperar que as coisas aconteçam por si sós.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As trapalhadas que as pessoas cometem, e têm dificuldade de aceitar, se justificando desnecessariamente, podem ser dribladas, mas isso vai requerer muita presença de espírito de sua parte, para não se irritar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os riscos que outrora sua alma temia, agora não parecem tão perigosos nem provocam tanta ansiedade como antes. É assim que se demonstra o amadurecimento, nada no mundo exterior muda, é você que muda.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 Fazer força demais para que algo aconteça não é uma boa estratégia nesta parte do caminho. É preferível, e mais seguro, que você trate tudo com certa indiferença, como se não desejasse demais certos resultados. Difícil.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Há coisas que só funcionam direito quando a gente as trata com o devido respeito e carinho, porque de outra maneira resistem e provocam distorções, um tipo de condição que, com certeza, sua alma não prefere.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 No meio de todas as coisas complicadas que andam acontecendo, a sorte também se apresenta para aliviar as tensões e dar o ar de que a vida tem sua magia. Vale a pena apostar um pouco em que a sorte tem razão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Arrume seu espaço para que o ambiente seja agradável, porque isso não é fútil nem superficial, é um exercício que faz com que corpo e alma fiquem mais serenos, diante de tudo que de complicado anda acontecendo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A impaciência pode até ser justificada, porque acontecem coisas que lhe dão nos nervos, porém, você verá que os resultados não são nada positivos. Portanto, se puder se conter, verá que ganhará muito com isso.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Cuide para não explodir emocionalmente em situações que não comportariam essa atitude, porque se isso acontecer, é certeza de que será contraproducente. Procure se conter e encontrar alguma válvula de escape. É assim.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda