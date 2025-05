Qual o santo de hoje, 22 de maio? Veja a oração de Santa Rita de Cássia

No dia 22 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de Santa Rita de Cássia, conhecida como a santa das causas impossíveis. Em muitas igrejas, especialmente no Brasil, missas, novenas e bênçãos das rosas são realizadas em sua homenagem.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 22 de maio?

O santo do dia 22 de maio é Santa Rita de Cássia, venerada como padroeira das causas impossíveis, das mulheres casadas, das viúvas e das famílias em dificuldade.

Ela é também uma intercessora especial em momentos de dor, sofrimento e conflitos familiares, sendo considerada um símbolo de fé, paciência e superação.

Qual é a oração de Santa Rita de Cássia?

“Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa dos impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta os corações, a ti recorro com confiança e esperança.

Tu que foste marcada com o selo do sofrimento, e que foste agraciada com o dom da paciência e da perseverança, obtém-me a graça que tanto necessito (faça seu pedido).

Santa Rita, intercede por mim junto a Deus, para que eu possa ter forças nas provações da vida, fé nos momentos de desânimo, e esperança nos dias escuros.

Por tua intercessão, espero alcançar a misericórdia divina. Amém.”

Quem foi Santa Rita de Cássia?

Santa Rita de Cássia nasceu como Margarida Lotti, em Roccaporena, pequena localidade da Úmbria, na Itália, por volta de 1371. Desde jovem demonstrava forte devoção religiosa, inspirada pelos ensinamentos dos agostinianos, com especial veneração a Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino.

Apesar de seu desejo de seguir a vida religiosa desde a juventude, por obediência aos pais, casou-se com Paulo de Ferdinando de Mancino, um homem envolvido em conflitos políticos e atos de violência. Com grande fé e paciência, Rita ajudou o marido a se transformar, mas acabou viúva após seu assassinato. Com a morte também dos dois filhos, ela entrou para o convento agostiniano e viveu em oração, penitência e caridade.

Santa Rita faleceu na noite entre 21 e 22 de maio de 1447. Após sua morte, diversos relatos de milagres passaram a ser atribuídos à sua intercessão. Até hoje, o corpo de Santa Rita permanece incorrupto em uma urna de vidro na cidade de Cássia, Itália.