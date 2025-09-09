Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Portal 9/9: saiba o que é, o que significa e confira dicas para aproveitar as energias nesse período

O portal se abre hoje no dia 9 de setembro de 2025

Victoria Rodrigues
fonte

Fazer meditação e tomar banho com ervas são algumas dicas para aproveitar essa fase astral. (Foto: Canva)

O portal 9/9 é uma entrada que se abre anualmente no dia 9 de setembro e, para os amantes da Astrologia, ele pode ser caracterizado como o portal mais importante de 2025. Além disso, a entrada também é conhecida por proporcionar a liberação de energias para diversas áreas da vida que envolvem a compaixão, a espiritualidade e as finalizações, possibilitando assim, um período de renovação e transformação.

Em entrevista ao portal Terra, a mestra ascensa Joanita Molina explicou que esse momento é um dos mais poderosos e intensos do ano. "Esse dia vai trazer um potencial muito grande para realizar grandes trabalhos espirituais que coloquem os seres mais conectados ao real propósito que vieram cumprir no planeta. Esse é um momento de unir forças espirituais visando o bem maior", revelou Molina.

Qual o significado do portal 9/9?

Apesar do portal 9/9 se abrir em todos os anos, ele se intensificará especialmente neste ano em razão da soma (2+0+2+5), que dá o resultado total de 9. Ou seja, isso significa que a energia do número 9 possuirá o domínio de um tempo propício para limpar, desapegar, finalizar ciclos, praticar a compaixão e o lado espiritual.

Na Astrologia, cada portal possui uma energia única, o que depende do número em que ele se ativa, da energia do ano e de algumas configurações astrológicas. Logo, neste ano, a energia da entrada 9/9 com o Ano 9, o Sol em Virgem e a Lua Cheia em Peixes se alinham para abrir um caminho próprio para o crescimento espiritual.

Confira 7 dicas para aproveitar esse período astral:

Para desfrutar desta fase astral da melhor forma possível, a Mestra Ascensa Joanita Molina listou algumas dicas para serem seguidas durante o período, são elas:

  • Reflita sobre os acontecimentos;
  • Faça meditação e interiorização;
  • Exercite a compaixão e a bondade;
  • Finalize ciclos que não estão mais alinhados com o seu propósito;
  • Crie uma conexão com o elemento-chave do portal: a água;
  • Faça uma limpeza energética com ervas e defumadores;
  • Tome um banho especial com rosa branca, salvia branca ou palo santo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Astral
