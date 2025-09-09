Horóscopo de hoje 09/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (09/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Já que é para tomar alguma iniciativa, sua alma é a mais adequada para iniciar o movimento. A questão reside em que tipo de iniciativa tomar, que destino perseguir, e o que fazer depois da iniciativa ser tomada.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Um pouco mais de silêncio do que o habitual servirá para sua alma se sentir mais descansada. Diante de tudo que acontece, nem sempre é propício se lançar à luta precipitadamente, às vezes é melhor driblar e evitar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A complexidade dos relacionamentos humanos não há de servir de desculpa para você tentar se distanciar das pessoas, porque sua alma nasceu bem preparada para navegar nessa complexidade, e complicar um pouco também.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Mesmo que sua alma ainda tenha dúvidas sobre o que seria melhor fazer, melhor deixar de lado os questionamentos interiores e se dedicar a colocar em prática um mínimo de suas intenções, e verificar os resultados.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Há dias em que a mente parece estar muito mais lúcida, e as questões que em outros momentos pareciam difíceis e insolúveis adquirem contornos definidos e as perspectivas produzem entusiasmo. O que muda? É um mistério.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Para ganhar dinheiro é necessário investir dinheiro, porque é assim que as coisas funcionam. O dinheiro é uma energia abstrata que depende de movimentação, e isso acontece na mesma medida dos investimentos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Se você precisa entrar em contato com alguém para fazer pedidos e sua alma não se sente segura de ser bem recebida, procure aproveitar as horas de hoje para fazer esse movimento, porque a receptividade será melhor.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Muitas coisas estão fora do lugar e muitos erros são cometidos, porém, se você ficar contabilizando todas essas coisas perderá de vista tudo que está sendo feito de maneira certa, e os bons resultados. É isso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Alegria é a prova dos nove de que há um ambiente saudável para você existir. A alegria pode ser efeito das circunstâncias, e isso é bom, porém, melhor ainda é a alegria que acontece mesmo o cenário sendo adverso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Hoje é um daqueles dias em que se torna propício finalizar o que estiver ao seu alcance, para abrir espaço e aceitar novos movimentos que arquitetem um futuro maior e melhor Tudo com alegria e leveza.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Aquilo que requerer negociação encontra no dia de hoje um ambiente favorável, tanto para você reconhecer que exigências acentuar, quanto também compreender que concessões será necessário fazer diante do que acontece.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Tome as atitudes práticas que forem necessárias para sua alma se sentir mais segura e confortável diante dos desafios que, de forma inevitável, se colocam sobre a mesa para você continuar arquitetando o destino.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)