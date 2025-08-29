Mulheres de Virgem: confira 5 curiosidades sobre as virginianas
A mulher de Virgem possui um jeito de se comportar em diferentes situações
As mulheres do signo de Virgem são conhecidas pela sua inteligência, timidez, organização, detalhismo e busca por um corpo saudável. Além disso, as virginianas gostam de buscar a perfeição em todos os aspectos da vida, enquanto que, ao mesmo tempo, elas também conseguem ser intensamente emotivas e controladoras em situações que envolvem questões afetivas e que precisam impôr certos limites.
Veja 5 curiosidades das mulheres de Virgem
Busca sempre a perfeição
Se tem uma coisa que as mulheres virginianas estão sempre à procura, é a perfeição! Na vida, elas gostam de todos os detalhes pessoais muito bem pensados e organizados. “O signo de Virgem representa a natureza pura de cada aspecto existente no planeta em sua real função e, por reconhecer isso, ele está sempre em busca de sua perfeição”, revela a astróloga Thais Mariano.
Tímida e reservada
Algumas mulheres do signo de Virgem conseguem ser amigáveis e comunicativas, mas a maioria tem como característica pessoal ser tímida, introvertida e reservada. Por esse motivo, elas gostam de ter privacidade e precisam de um certo tempo para se abrir às pessoas novas que surgem em suas vidas.
Tem necessidade de controle
Em sua natureza, as nativas de Virgem possuem medo de não saber lidar com situações que mexem com as emoções e fogem do seu próprio controle, por isso, elas costumam se isolar e fingir que nada aconteceu. “Não é raro que ela acabe se afastando de relacionamentos ou agindo de forma mais fria”, explicou a astróloga.
Precisam aprender a impôr limites
Além disso, a característica que necessita ser desenvolvida nas mulheres virginianas é a de “saber impôr limites nas horas certas”, porque esse signo possui a tendência natural de baixa autoestima. “Esse é um cuidado que a mulher do signo de Virgem precisa sempre ter: aprender o limite na hora de ceder”, sugere Thais.
Cuidam bem da saúde
As mulheres do signo de Virgem gostam de cuidar regularmente da saúde e do bem-estar, praticando exercícios físicos e adotando hábitos saudáveis, como por exemplo: a prática da alimentação equilibrada e consultas de rotina regulares.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)
