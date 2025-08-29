Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Mulheres de Virgem: confira 5 curiosidades sobre as virginianas

A mulher de Virgem possui um jeito de se comportar em diferentes situações

Victoria Rodrigues
fonte

As virginianas amam se exercitar e se alimentar de forma saudável. (Foto: Freepik)

As mulheres do signo de Virgem são conhecidas pela sua inteligência, timidez, organização, detalhismo e busca por um corpo saudável. Além disso, as virginianas gostam de buscar a perfeição em todos os aspectos da vida, enquanto que, ao mesmo tempo, elas também conseguem ser intensamente emotivas e controladoras em situações que envolvem questões afetivas e que precisam impôr certos limites.

VEJA MAIS

image Temporada do Signo de Virgem: confira as datas, a personalidade e as características dos virginianos
Os nativos de Virgem são regidos por Mercúrio, o planeta da comunicação

image Horóscopo de hoje 29/08: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Nativos de Leão: como os leoninos conseguem dominar qualquer ambiente?
As pessoas do signo de Leão costumam atrair olhares, elogios e reconhecimentos

Veja 5 curiosidades das mulheres de Virgem

  • Busca sempre a perfeição

Se tem uma coisa que as mulheres virginianas estão sempre à procura, é a perfeição! Na vida, elas gostam de todos os detalhes pessoais muito bem pensados e organizados. “O signo de Virgem representa a natureza pura de cada aspecto existente no planeta em sua real função e, por reconhecer isso, ele está sempre em busca de sua perfeição”, revela a astróloga Thais Mariano.

  • Tímida e reservada

Algumas mulheres do signo de Virgem conseguem ser amigáveis e comunicativas, mas a maioria tem como característica pessoal ser tímida, introvertida e reservada. Por esse motivo, elas gostam de ter privacidade e precisam de um certo tempo para se abrir às pessoas novas que surgem em suas vidas.

  • Tem necessidade de controle

Em sua natureza, as nativas de Virgem possuem medo de não saber lidar com situações que mexem com as emoções e fogem do seu próprio controle, por isso, elas costumam se isolar e fingir que nada aconteceu. “Não é raro que ela acabe se afastando de relacionamentos ou agindo de forma mais fria”, explicou a astróloga.

  • Precisam aprender a impôr limites

Além disso, a característica que necessita ser desenvolvida nas mulheres virginianas é a de “saber impôr limites nas horas certas”, porque esse signo possui a tendência natural de baixa autoestima. “Esse é um cuidado que a mulher do signo de Virgem precisa sempre ter: aprender o limite na hora de ceder”, sugere Thais.

  • Cuidam bem da saúde

As mulheres do signo de Virgem gostam de cuidar regularmente da saúde e do bem-estar, praticando exercícios físicos e adotando hábitos saudáveis, como por exemplo: a prática da alimentação equilibrada e consultas de rotina regulares.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Astrologia

zodíaco

signo de Virgem

mulher

curiosidades
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda