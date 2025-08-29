Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 29/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (29/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Seria impossível decolar sem antes fazer uma boa manutenção do veículo que sua alma utiliza neste momento. Veículo não significa algo físico necessariamente, é também o intelecto, as emoções e toda a sensibilidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Apesar de sua desconfiança, nesta parte do caminho é melhor assumir alguns riscos, porque de outra forma nada de novo nem de interessante aconteceria. É possível se arriscar sem no entanto perder o controle.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Se você continuar fazendo o que anda fazendo sem se apegar demais aos resultados, mas agindo em nome da necessidade mesmo, provavelmente conseguirá atuar com mais leveza e alegria e os resultados serão mágicos. Em frente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Depois de levar um susto por tudo que se apresenta para você administrar, respire fundo e tenha em mente que você já passou por situações assim e que demonstrou habilidade para dar conta do recado. Sem problemas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O avanço pode lhe parecer pequeno, mas é de passo em passo que se trilha um grande caminho, e com certeza sua alma sabe avaliar que é muito o que está em jogo agora. Portanto, siga em frente com alegria e leveza.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Conclua o que estiver em andamento antes de se engajar em novos assuntos, porque assim você conseguirá ter muito mais domínio sobre todos os procedimentos. Evite se embolar no meio do campo com tudo ao mesmo tempo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

De uma forma ou de outra, intencionalmente ou por acidente, você vai ter de colocar seu jogo sobre a mesa, porque apesar de não ter certeza absoluta se os seus planos estão certos, isso se provará sobre a marcha.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Certa margem de domínio você sempre terá, talvez não toda a que gostaria, mas se você se deter a se queixar sobre o que lhe falta não lhe sobrarão olhos para apreciar tudo que você conquista. É tudo uma escolha.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A sorte é, em parte, o que acontece por obra e graça dos mistérios da vida, mas a outra parte é mais divertida ainda, porque é a que depende das boas ou más escolhas que fizermos. Aí reside toda a grande obra.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Talvez você não aprecie o que acontece nesta parte do caminho, porque sua margem de manobra fica estreita e sua alma está à mercê das circunstâncias, com pouco domínio sobre essas. Confie, está tudo certo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 Há propostas interessantes sendo colocadas sobre a mesa, mas todas envolvem pessoas com que sua alma não encontra total sintonia. Não importa, a sintonia acontecerá sobre a marcha dos acontecimentos. Preserve a confiança.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Com parcerias ou sem parcerias, você precisa dar seu melhor para avançar com seus projetos, porque este é o tempo certo, os ingredientes estão todos disponíveis, e mesmo que o mundo não ajude, você siga em frente igual.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

