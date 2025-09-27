Capa Jornal Amazônia
Por que se distribui doces no Dia de Cosme e Damião? Entenda o significado por trás da tradição

Sacolinhas recheadas de bombons marcam o dia 27 de setembro

Hannah Franco
fonte

Cosme e Damião: saiba por que doces são distribuídos em 27 de setembro (Reprodução/O Tempo)

No Brasil, o Dia de São Cosme e São Damião é sinônimo de alegria e doces. A cena já é conhecida: crianças correndo com sacolinhas de bombons e outras guloseimas. Apesar da popularidade, muitos ainda se perguntam: por que se distribuem doces nesse dia? Qual a ligação entre os santos e as crianças?

Cosme e Damião foram irmãos nascidos por volta do ano 260 d.C., na cidade de Egéia, na antiga província romana da Síria. Criados em uma família cristã, estudaram medicina e passaram a atender gratuitamente os mais pobres, usando seus conhecimentos científicos aliados à fé.

Reconhecidos como padroeiros dos médicos e farmacêuticos, os dois foram martirizados por se recusarem a renunciar ao cristianismo, tornando-se santos venerados pela Igreja Católica.

Apesar de sua atuação como curandeiros, não há registros históricos na doutrina católica que liguem diretamente Cosme e Damião à distribuição de doces ou ao universo infantil.

A relação com as crianças e os doces

A tradição que conhecemos hoje no Brasil tem raízes profundas nas religiões afro-brasileiras, especialmente na Umbanda e no Candomblé. Durante o período da escravidão, os africanos eram proibidos de cultuar livremente seus orixás. Como forma de resistência, passaram a sincretizar suas divindades com santos católicos.

Foi assim que os irmãos Cosme e Damião passaram a ser associados aos Ibejis, orixás crianças, filhos de Xangô e Iansã. Os Ibejis são símbolo de alegria, pureza e infância — por isso, são homenageados com festas, brinquedos e, claro, doces.

Distribuir guloseimas no dia 27 de setembro tornou-se então uma forma de celebrar essas divindades infantis, promovendo fartura, alegria e proteção às crianças.

Por que o dia 27 de setembro?

Em 1969, a Igreja Católica mudou oficialmente o dia de São Cosme e São Damião para 26 de setembro, para não coincidir com a celebração de São Vicente de Paulo. No entanto, a tradição popular — especialmente nas religiões afro-brasileiras — manteve o dia 27 de setembro como data principal.

É neste dia que terreiros realizam suas festas, distribuem doces e promovem oferendas, principalmente no Nordeste e em comunidades tradicionais do Rio de Janeiro e da Bahia.

Para os católicos, é dia de lembrar a dedicação dos santos à medicina e ao próximo. Para as religiões afro-brasileiras, é momento de celebrar os Ibejis.

Oração a São Cosme e São Damião

“Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças.
Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração.
Que a vossa proteção, Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero, para que sirvam também para mim as palavras de Jesus:
‘Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos céus’.
São Cosme e Damião, rogai por nós.”

