Comemora-se em 26 de setembro na Igreja Católica o dia gêmeos São Cosme e Damião, os padroeiros das crianças, médicos, crianças, cirurgiões, farmacêuticos barbeiros e dos cabeleireiros. Sincretismo do orixá Ibeji, da Umbanda, os irmãos gêmeos foram médicos que praticavam a medicina de forma altruísta, recusando pagamento.

A festa dos santos no Brasil, também celebrada no dia 27, é marcada pela distribuição de bombons e brinquedos à crianças e adolescentes. Pouco se sabe da história dos dois, mas a tradição conta que eles foram perseguidos durante o Império Romano, que não aceitava o Cristianismo, por sua forte devoção à Jesus Cristo.

Devido a grande fé no filho de Deus, eles foram martirizados, decapitados e enterrados juntos por ordem do imperador Diocleciano no início do século 4º, o que os tornou santos. Suas relíquias são preservadas em uma igreja em Roma. Confira a oração de São Cosme e Damião:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"São Cosme e Damião, que, por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que vossa proteção, São Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa Palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

São Cosme e São Damião, rogai por nós!”.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)