Oração dos Santos Cosme e Damião para a proteção das crianças

Celebrados no dia 26 de setembro, os irmãos gêmeos Cosme e Damião são um dos santos mais populares da Igreja Católica. Ambos eram médicos e ficaram conhecidos pelo trabalho voluntário, sem aceitar nenhum tipo de pagamento.

Uma das tradições mais conhecidas envolvendo Cosme e Damião é a distribuição de doces. Essa prática tem origem nas religiões de matriz africana, onde foram sincretizados como entidades infantis. Os doces são usados como um agrado para os gêmeos orixás Ibejis, filhos gêmeos de Iansã e Xangô.

Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou a oração que pode lhe ajudar a estar mais conectado com estes santos e auxiliar para ser grato e pedir proteção. Confira:

Oração a São Cosme e São Damião

"São Cosme e Damião, que por amor a Deus e ao próximo vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes, abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal.

Que a vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças.

Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração.

Que a vossa proteção, Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero, para que sirvam também para mim as palavras de Jesus: 'Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos céus'. São Cosme e Damião, rogai por nós".

