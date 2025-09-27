Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 27 de setembro? Veja a oração de São Vicente de Paulo

São Vicente de Paulo, padroeiro das associações de caridade, é celebrado no dia 27/09 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

Fundador da Congregação das Filhas da Caridade, aos 19 anos se inclinou para o trabalho social e a religião. (Ilustração)

No dia 27 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Vicente de Paulo, um dos maiores exemplos de caridade e dedicação aos pobres na história da Igreja. Fundador da Congregação da Missão e das Filhas da Caridade, São Vicente é considerado o padroeiro das associações de caridade e sua obra permanece viva através das instituições que ajudam os mais necessitados em todo o mundo. Embora em algumas regiões do Brasil os santos Cosme e Damião sejam lembrados nesse mesmo período, São Vicente de Paulo é o santo oficial do dia 27 no calendário católico.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 27 de setembro?

São Vicente de Paulo é o santo celebrado no dia 27 de setembro e é reconhecido como padroeiro das obras e associações de caridade da Igreja Católica. Nascido em uma família humilde, tornou-se sacerdote ainda jovem e, ao entrar em contato com a realidade dos pobres, dedicou toda a sua vida ao serviço caritativo. Fundou diversas instituições para o auxílio aos necessitados e para a formação do clero, inspirando uma rede de solidariedade que perdura até os dias atuais.

Qual a oração de São Vicente de Paulo?

“Vós, que fostes admiravelmente dedicado aos pobres, ensinai-nos a sermos atentos para com essas realidades.

Dai força aos grupos vicentinos que dão continuidade a vossa obra.

Que o amor e a caridade que inspiraram a vossa vida se façam presentes em nossos corações e ações.

Amém.”

Quem foi São Vicente de Paulo?

São Vicente de Paulo nasceu em 1581, em uma família humilde da Gasconha, na França. Ordenado sacerdote aos 19 anos, teve uma vida marcada pelo profundo compromisso com os pobres e marginalizados. Durante sua trajetória, enfrentou dificuldades como o sequestro por piratas e a escravidão, mas retornou à França para dedicar-se inteiramente à caridade.

Fundou a Congregação da Missão, também conhecida como Lazaristas, e cofundou as Filhas da Caridade, congregação feminina dedicada ao cuidado dos pobres, inovadora por viver junto aos necessitados e não em clausura. São Vicente também organizou as Damas da Caridade e estabeleceu uma ampla rede de apoio e evangelização.

Faleceu em 27 de setembro de 1660, deixando um legado de amor prático e serviço ao próximo que inspirou inúmeras instituições e movimentos de caridade. Foi canonizado em 1737 pelo Papa Clemente XII e declarado padroeiro das associações de caridade pelo Papa Leão XIII em 1885.

Palavras-chave

São Vicente de Paulo
Astral
.
