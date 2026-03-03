Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Pior dia do ano? Márcia Sensitiva explica a 'maldição' do dia 3 de março

Segundo a astróloga, essa data não é indicada para tomar decisões importantes e ter conversas difíceis com as pessoas

Victoria Rodrigues
fonte

Márcia Sensitiva é uma das astrólogas mais conhecidas e respeitadas do Brasil. (Foto: Reprodução/ Youtube)

A astróloga Márcia Sensitiva viralizou nas mídias sociais ao revelar, em entrevista ao podcast PodFalar, da apresentadora Tati Pilão, que o pior dia do ano será em 3 de março de 2026. Essa fase ocorrerá como um grande holofote que refletirá diretamente em erros, excessos e pendências, configurando-se, principalmente, como o auge da purgação coletiva, sendo um momento de limpeza espiritual.

Na abordagem astrológica, esta data não é indicada para tomar decisões importantes e ter conversas difíceis, porque ainda segundo a astróloga, no dia é necessário que as pessoas estejam mais quietas e em oração constante. “É o momento em que o mundo será confrontado com falhas sistêmicas, vulnerabilidades sociais e desajustes, principalmente na saúde”, revelou Márcia Sensitiva.

Mas por que esse será o pior dia do ano?

O dia 3 de março é considerado o pior dia do ano por conta de um eclipse lunar que está associado ao signo de Virgem, ele é visto como o principal motor dessa influência. Ao longo desse período, é realizada uma "limpeza forçada" que faz com que venham à tona alguns problemas, como por exemplo: assuntos relacionados à saúde, ao funcionamento da sociedade, à organização da vida cotidiana, além de temas do passado.

Somado ao eclipse lunar, ainda tem-se a presença do Mercúrio Retrógrado que iniciou na última quinta-feira (26) e permanecerá até o dia 20 de março de 2026, ele marca a fase em que o próprio planeta começa a parecer andar para trás no céu, em uma ilusão de ótica por conta da órbita e movimentos da Terra e de Mercúrio. Esse período também é conhecido por conter atrasos, confusões e discussões com outras pessoas.

O que não fazer nesse dia?

De acordo com orientações da astróloga Márcia Sensitiva, esse período é de contenção. Por isso, evite realizar ações, como:

  • Assinar contratos;
  • Iniciar novos projetos;
  • E resolver questões delicadas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jonalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

