Mercúrio Retrógrado começa nesta quinta-feira (26); saiba o que esperar do período
Na Astrologia, essa fase é conhecida por uma sucessão de acontecimentos inconvenientes que podem aparecer no dia a dia
Ao longo do ano, o Mercúrio Retrógrado aparece algumas vezes para mexer com a mente das pessoas. No início de 2026, essa fase que muitos acreditam ser de "má sorte" pode trazer: agendas cheias, mentes sobrecarregadas e aquela pressão constante de tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo. O primeiro período de Mercúrio Retrógrado deste ano começa nesta quinta-feira (26) e perdura até o dia 20 de março.
"Quando Mercúrio retrograda nesse ritmo acelerado, os desafios aparecem principalmente nos detalhes. E são justamente os detalhes que a gente costuma atropelar quando está com pressa”, explica Déborah de Obá, profissional em espiritualidade e misticismo, em entrevista à CNN.
O que é o Mercúrio Retrógrado?
A fase do Mercúrio Retrógrado é caracterizada pelo período em que o próprio planeta começa a parecer andar para trás no céu, em uma ilusão de ótica por conta da órbita e movimentos da Terra e de Mercúrio. Esse retrocesso pode refletir em diversos acontecimentos ruins no dia a dia, como atrasos, confusões e discussões com outras pessoas. Para muitos que acreditam no universo da Astrologia, a vida só começa a melhorar e fluir normalmente, como de costume, quando o período de Mercúrio Retrógrado termina oficialmente.
Mas, ainda segundo a profissional em misticismo Déborah de Obá, as pessoas não devem esperar que aconteça uma grande tragédia e sim uma sucessão de acontecimentos inconvenientes que podem gerar tristeza ou irritabilidade. Como exemplo, podem surgir situações como a de contratos assinados sem uma leitura atenta ou até mesmo mensagens mal interpretadas que geram conflitos desnecessários.
Como sobreviver a esse fenômeno?
Para sobreviver ao Mercúrio Retrógrado, é preciso ter muita atenção com os detalhes no cotidiano. Confira algumas dicas:
- Nesse período, procure ouvir com atenção às pessoas para não compreender nada errado;
- Tente resgatar projetos que ficaram parados na gaveta por algum motivo;
- Sempre releia as mensagens que escrever antes de clicar no botão "enviar" do aplicativo;
- Se tiver dúvidas em uma conversa, não tenha medo de confirmar se o que você disse foi realmente compreendido;
- Não tome nenhuma decisão por impulso, mas pense bem antes de responder;
- Esteja preparado para instabilidades digitais, que são comuns durante o Mercúrio Retrógrado.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
