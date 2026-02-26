Mercúrio Retrógrado começa nesta quinta-feira (26); saiba o que esperar do período

Ao longo do ano, o Mercúrio Retrógrado aparece algumas vezes para mexer com a mente das pessoas. No início de 2026, essa fase que muitos acreditam ser de "má sorte" pode trazer: agendas cheias, mentes sobrecarregadas e aquela pressão constante de tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo. O primeiro período de Mercúrio Retrógrado deste ano começa nesta quinta-feira (26) e perdura até o dia 20 de março.

"Quando Mercúrio retrograda nesse ritmo acelerado, os desafios aparecem principalmente nos detalhes. E são justamente os detalhes que a gente costuma atropelar quando está com pressa”, explica Déborah de Obá, profissional em espiritualidade e misticismo, em entrevista à CNN.

VEJA MAIS



O que é o Mercúrio Retrógrado?

A fase do Mercúrio Retrógrado é caracterizada pelo período em que o próprio planeta começa a parecer andar para trás no céu, em uma ilusão de ótica por conta da órbita e movimentos da Terra e de Mercúrio. Esse retrocesso pode refletir em diversos acontecimentos ruins no dia a dia, como atrasos, confusões e discussões com outras pessoas. Para muitos que acreditam no universo da Astrologia, a vida só começa a melhorar e fluir normalmente, como de costume, quando o período de Mercúrio Retrógrado termina oficialmente.

Mas, ainda segundo a profissional em misticismo Déborah de Obá, as pessoas não devem esperar que aconteça uma grande tragédia e sim uma sucessão de acontecimentos inconvenientes que podem gerar tristeza ou irritabilidade. Como exemplo, podem surgir situações como a de contratos assinados sem uma leitura atenta ou até mesmo mensagens mal interpretadas que geram conflitos desnecessários.

Como sobreviver a esse fenômeno?

Para sobreviver ao Mercúrio Retrógrado, é preciso ter muita atenção com os detalhes no cotidiano. Confira algumas dicas:

Nesse período, procure ouvir com atenção às pessoas para não compreender nada errado;

às pessoas para não compreender nada errado; Tente resgatar projetos que ficaram parados na gaveta por algum motivo;

na gaveta por algum motivo; Sempre releia as mensagens que escrever antes de clicar no botão "enviar" do aplicativo;

que escrever antes de clicar no botão "enviar" do aplicativo; Se tiver dúvidas em uma conversa, não tenha medo de confirmar se o que você disse foi realmente compreendido;

se o que você disse foi realmente compreendido; Não tome nenhuma decisão por impulso, mas pense bem antes de responder;

antes de responder; Esteja preparado para instabilidades digitais, que são comuns durante o Mercúrio Retrógrado.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)