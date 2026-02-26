Horóscopo de hoje 26/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (26/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Procure não levar muito a sério esses murmúrios que chegam aos seus ouvidos, com potencial de atrapalhar bastante seus planos, porque no fim das contas, nada disso vai acontecer e tudo não passará de fofoca. Em frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Como o mundo anda de ponta-cabeça e esse nada mais é do que as pessoas que o compõem, não é de admirar que você experimente tantas contrariedades no trato com as pessoas de seu interesse. Confie, tudo se resolve.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Agora, que sua alma está mais exposta do que o habitual e as pessoas dependem de suas decisões, é quando se torna mais pesado o fardo que você carrega. Na hora de colocar as decisões sobre a mesa acontece o alívio.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É possível que haja erros de comunicação, mas nem sequer isso há de ser tomado como justificativa para os abusos que as pessoas cometem, levantando seu santo nome em assuntos para os quais você não se dispôs.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Alguns assuntos que pareciam bem amarrados mostram agora as pontas que ficaram soltas, e apesar de que a situação dá nos nervos, vai servir para você construir um domínio mais consistente. Males que vêm por bem, como sempre.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os ajustes de contas se mostram mais difíceis do que você imaginava, porém, vale a pena continuar em frente, porque logo mais o cenário vai desanuviar e seus projetos deslancharão com relativa facilidade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Aquilo que parecia que ia decolar e se tornar protagonista do momento, agora sofre demoras e contratempos, sinalizando que a situação não era tão interessante quanto parecia no início. Cenas dos próximos capítulos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Talvez não seja oportuno, neste momento, você se movimentar com a alma orientada pela satisfação dos desejos, mas, ao contrário, permitir que as necessidades sejam supridas, mesmo que não seja esse seu desejo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Aquilo que andava bem pode desandar um pouco, mas isso não há de se converter num drama, porque é algo passageiro. Portanto, mantenha sua confiança em que tudo continua correndo da melhor forma possível.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É bastante normal que os desejos e as necessidades não convirjam, mas é justamente aí que a alma deve intervir com seu livre arbítrio, para decidir a que dar mais atenção, se aos desejos ou às necessidades.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Por mais que os avanços financeiros sejam menores do que os pretendidos, ainda assim servirão para sua alma se sentir mais segura e confortável lidando com os assuntos financeiros, que tanta dor de cabeça provocam.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nada nem ninguém pode obrigar você a usar o discernimento, isso é algo que você precisa decidir interiormente, diante do cenário que desorienta pelo excesso de estímulos e alternativas. A decisão é toda sua.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)