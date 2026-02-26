Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 26/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (26/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Problemas no relacionamento? Aprenda simpatia com mel para restaurar a sintonia do casal
Ritual com mel, maçã e canela é usado para simbolizar afeto, equilíbrio e conexão entre casais


image 3 simpatias com alho: como afastar o azar, a inveja e a energia pesada
Ingrediente comum na cozinha é usado em rituais ancestrais e retorna ao foco como amuleto para purificar o campo energético e proteger a casa

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Procure não levar muito a sério esses murmúrios que chegam aos seus ouvidos, com potencial de atrapalhar bastante seus planos, porque no fim das contas, nada disso vai acontecer e tudo não passará de fofoca. Em frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Como o mundo anda de ponta-cabeça e esse nada mais é do que as pessoas que o compõem, não é de admirar que você experimente tantas contrariedades no trato com as pessoas de seu interesse. Confie, tudo se resolve.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Agora, que sua alma está mais exposta do que o habitual e as pessoas dependem de suas decisões, é quando se torna mais pesado o fardo que você carrega. Na hora de colocar as decisões sobre a mesa acontece o alívio.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É possível que haja erros de comunicação, mas nem sequer isso há de ser tomado como justificativa para os abusos que as pessoas cometem, levantando seu santo nome em assuntos para os quais você não se dispôs.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Alguns assuntos que pareciam bem amarrados mostram agora as pontas que ficaram soltas, e apesar de que a situação dá nos nervos, vai servir para você construir um domínio mais consistente. Males que vêm por bem, como sempre.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os ajustes de contas se mostram mais difíceis do que você imaginava, porém, vale a pena continuar em frente, porque logo mais o cenário vai desanuviar e seus projetos deslancharão com relativa facilidade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Aquilo que parecia que ia decolar e se tornar protagonista do momento, agora sofre demoras e contratempos, sinalizando que a situação não era tão interessante quanto parecia no início. Cenas dos próximos capítulos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Talvez não seja oportuno, neste momento, você se movimentar com a alma orientada pela satisfação dos desejos, mas, ao contrário, permitir que as necessidades sejam supridas, mesmo que não seja esse seu desejo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Aquilo que andava bem pode desandar um pouco, mas isso não há de se converter num drama, porque é algo passageiro. Portanto, mantenha sua confiança em que tudo continua correndo da melhor forma possível.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É bastante normal que os desejos e as necessidades não convirjam, mas é justamente aí que a alma deve intervir com seu livre arbítrio, para decidir a que dar mais atenção, se aos desejos ou às necessidades.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Por mais que os avanços financeiros sejam menores do que os pretendidos, ainda assim servirão para sua alma se sentir mais segura e confortável lidando com os assuntos financeiros, que tanta dor de cabeça provocam.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nada nem ninguém pode obrigar você a usar o discernimento, isso é algo que você precisa decidir interiormente, diante do cenário que desorienta pelo excesso de estímulos e alternativas. A decisão é toda sua.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda