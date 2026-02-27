Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Mulheres de Peixes: conheça 5 fatos curiosos sobre a vida das piscianas

As nativas de Peixes fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março

Victoria Rodrigues
fonte

As piscianas costumam ser muito criativas e emotivas. (Foto: Freepik)

Sabe aquelas mulheres que possuem um sexto sentido para tudo? No campo da Astrologia, a intuição forte e aguçada é atribuída às mulheres do signo de Peixes, que além de conseguirem captar detalhes sutis nas conversas, também são consideradas criativas e românticas. As piscianas possuem um ouvido muito apurado que permitem que elas possam escutar com atenção e generosidade os problemas de outras pessoas.

Em entrevista ao portal Terra, a astróloga Thais Mariano revelou que as piscianas são conhecidas pela conexão com as emoções. "Sendo Peixes o último signo do zodíaco, ele traz a representação da totalidade, o final de um caminho humano em que se busca a transcendência, a conexão com o absoluto, a fusão com tudo que existe, com atributos muito elevados. Representa a unidade em que os extremos se encontram", disse.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 27/02: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Previsão de Peixes: veja o que os piscianos devem esperar no ano de 2026
Os nativos de peixes enfrentarão mudanças e conquistarão oportunidades ao longo desses 12 meses. Veja!

image Temporada de Peixes: saiba tudo sobre as datas, as características e a personalidade dos piscianos
Os piscianos fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março

Conheça 5 fatos curiosos sobre a vida das piscianas:

  • São emotivas

Como foi dito anteriormente, as nativas de Peixes possuem uma forte relação com as emoções e por isso consegue sentir tudo de forma mais intensa que as outras pessoas. "Quando a pisciana encontra o equilíbrio e se dedica ao caminho de autoconhecimento, consegue encontrar em sua imensa sensibilidade toda a força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e do outro", explica Thais Mariano.

  • Amam ser criativas e românticas

Somada à questão da emotividade, as piscianas são ótimas amigas da criatividade e do romantismo, isso porque elas têm como principais características a singularidade e a imaginação. Elas amam receber cartas, gestos amorosos e demonstrações de carinho, além de possuírem uma inclinação artística que a faz se destacarem em profissões que levam em consideração o talento pela arte, como: artista, estilista e designer.

  • São resilientes

As mulheres do signo de Peixes possuem o poder de se acostumar facilmente com pessoas, situações e mudanças, porque sua natureza se ajusta a diversos ambientes. "Isso pode ser um aspecto tanto positivo quanto negativo, já que indica grande flexibilidade, adaptabilidade e fluidez, mas também um desafio no ponto de se firmar em um objetivo, deixando tudo um tanto solto e disperso […]", destacou Thais Mariano.

  • São excelentes ouvintes

Outra característica muito marcante nas piscianas é o fato de que elas sabem escutar com atenção, carinho e generosidade, configurando-se como ótimas companheiras e pessoas extremamente empáticas com o ser humano. "Gentil e compassiva, possui o arquétipo da sereia que encanta com toda a doçura e charme, com seus dons místicos e seus silêncios cheios de significado", ressaltou a astróloga Thais Mariano. 

  • Possuem intuição forte

Em alguns momentos do dia a dia, a mulher de peixes consegue captar detalhes sutis e informações importantes que a maioria dos outros signos não conseguem enxergar com clareza. Devido a sua intuição forte e aguçada, existem dentro delas alguns sentimentos e ideias intuitivas que a orientam como uma bússola em direção à verdade interior e ao seu mais profundo propósito de vida.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

peixes

mulheres

curiosidades

astrologia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda