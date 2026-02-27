Mulheres de Peixes: conheça 5 fatos curiosos sobre a vida das piscianas

Sabe aquelas mulheres que possuem um sexto sentido para tudo? No campo da Astrologia, a intuição forte e aguçada é atribuída às mulheres do signo de Peixes, que além de conseguirem captar detalhes sutis nas conversas, também são consideradas criativas e românticas. As piscianas possuem um ouvido muito apurado que permitem que elas possam escutar com atenção e generosidade os problemas de outras pessoas.

Em entrevista ao portal Terra, a astróloga Thais Mariano revelou que as piscianas são conhecidas pela conexão com as emoções. "Sendo Peixes o último signo do zodíaco, ele traz a representação da totalidade, o final de um caminho humano em que se busca a transcendência, a conexão com o absoluto, a fusão com tudo que existe, com atributos muito elevados. Representa a unidade em que os extremos se encontram", disse.

Conheça 5 fatos curiosos sobre a vida das piscianas:

São emotivas

Como foi dito anteriormente, as nativas de Peixes possuem uma forte relação com as emoções e por isso consegue sentir tudo de forma mais intensa que as outras pessoas. "Quando a pisciana encontra o equilíbrio e se dedica ao caminho de autoconhecimento, consegue encontrar em sua imensa sensibilidade toda a força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e do outro", explica Thais Mariano.

Amam ser criativas e românticas

Somada à questão da emotividade, as piscianas são ótimas amigas da criatividade e do romantismo, isso porque elas têm como principais características a singularidade e a imaginação. Elas amam receber cartas, gestos amorosos e demonstrações de carinho, além de possuírem uma inclinação artística que a faz se destacarem em profissões que levam em consideração o talento pela arte, como: artista, estilista e designer.

São resilientes

As mulheres do signo de Peixes possuem o poder de se acostumar facilmente com pessoas, situações e mudanças, porque sua natureza se ajusta a diversos ambientes. "Isso pode ser um aspecto tanto positivo quanto negativo, já que indica grande flexibilidade, adaptabilidade e fluidez, mas também um desafio no ponto de se firmar em um objetivo, deixando tudo um tanto solto e disperso […]", destacou Thais Mariano.

São excelentes ouvintes

Outra característica muito marcante nas piscianas é o fato de que elas sabem escutar com atenção, carinho e generosidade, configurando-se como ótimas companheiras e pessoas extremamente empáticas com o ser humano. "Gentil e compassiva, possui o arquétipo da sereia que encanta com toda a doçura e charme, com seus dons místicos e seus silêncios cheios de significado", ressaltou a astróloga Thais Mariano.

Possuem intuição forte

Em alguns momentos do dia a dia, a mulher de peixes consegue captar detalhes sutis e informações importantes que a maioria dos outros signos não conseguem enxergar com clareza. Devido a sua intuição forte e aguçada, existem dentro delas alguns sentimentos e ideias intuitivas que a orientam como uma bússola em direção à verdade interior e ao seu mais profundo propósito de vida.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)