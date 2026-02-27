Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 27/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (27/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Responda às ameaças com firmeza, porém, evitando confrontos desnecessários, apenas confirmando que você reconhece aquilo que é de seu merecimento, sem dar nenhum sinal de que fará concessões nesse sentido.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

É preciso fazer alguns malabarismos, não apenas para se livrar dos obstáculos, como também acelerar o curso de tudo que conduz à realização de suas pretensões. Muna-se de boa vontade e pense fora da caixa.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Aquilo que você tem em mente ainda precisa de mais amadurecimento, interior e exterior, portanto, nesta parte do caminho, é imprescindível você se conter para evitar precipitações que provocariam atrasos.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As pessoas não são mais as mesmas de sempre, da mesma forma com que você também não pode se considerar a repetição do seu passado, porque depois de todos os acontecimentos significativos houve mudanças substanciais.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As manobras arriscadas que certas pessoas fazem parecem temerárias, porém, se mostrarão eficientes, não exclusivamente para elas, porque também servirão de prova e motivação para tudo que você pretende fazer. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os obstáculos e limitações são evidentes, não para constranger sua alma, mas para que você invista toda sua inteligência em driblá-los da melhor maneira possível. Não se trata de confronto, mas de drible. Clareza.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Apesar de sua aversão pelos riscos, nesta parte do caminho esses são inevitáveis, tendo em mente que você queira mesmo avançar em seus projetos de vida, sejam esses de natureza pessoal ou profissional. Assuma riscos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A natureza dos relacionamentos significativos de sua vida está em processo de transformação, tendo em vista que nenhuma das pessoas envolvidas, inclusive você, é a mesma de antes. Tudo requer adaptação.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 É nos detalhes que se faz a diferença, para o bem ou para o mal. Agora é o tempo perfeito para sua alma prestar mais atenção às pequenas coisas que compõem a rotina, essas que normalmente são negligenciadas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Muito provavelmente, todo o planejamento que você tinha feito terá de ser mudado, se adaptando às circunstâncias e às oscilações de humor de algumas pessoas das quais você depende para que tudo continue em marcha.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A vontade de chutar o balde continua em alta e, por isso, é fácil se irritar com questões que, de outra maneira e em tempos diferentes, passariam despercebidas. Isso vai passar, com certeza, sem problemas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Tenha em mente que, por mais que os constrangimentos tenham durado muito tempo e que sua alma tenha se acostumado a esses, mesmo assim não são eternos, e chega uma hora que terminam, de um jeito ou de outro. É assim.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

