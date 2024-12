Horóscopo do dia de hoje, 26/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quinta-feira, 26/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Atenção aos relacionamentos, ariano! Evite idealizações e controle a ansiedade, especialmente nas finanças. Este é um momento para expressar suas ideias com clareza e buscar conexões que inspirem seu futuro. Uma viagem ou prática espiritual pode trazer prazer e autoconhecimento.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

O humor pode oscilar em família, taurino. Surpresas agradáveis e imprevistos marcarão o dia. Garanta momentos de liberdade e reavalie suas finanças. Pesquise investimentos e organize suas contas. O amor estará em alta! Touro foi o signo das medalhistas de ouro das Olimpíadas 2024.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Com a mente a mil, geminiano, é hora de finalizar compromissos e explorar novas experiências. Detox físico e emocional são bem-vindos. Este é um ótimo momento para firmar propostas de trabalho e iniciar projetos. Evite dispersão em meio a tantas ideias.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Busque equilíbrio entre dar e receber, canceriano. O dia favorece o amor e a criatividade. Invista em momentos íntimos e projetos a dois. Conecte-se com sua intuição e aproveite conversas profundas para insights valiosos.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Sua saúde emocional merece atenção, leonino. Equilibre suas necessidades com as demandas externas. A vida social está em alta, trazendo novas conexões e reencontros cheios de carinho. Aproveite eventos para expandir sua rede de contatos.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Saia da rotina e curta momentos espontâneos, virginiano. O amor estará em foco, com conversas sensíveis que fortalecerão os laços. Aposte em uma viagem para recarregar as energias e aproveite para destacar seus talentos profissionais.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Surpresas e entendimento nas relações prometem alegrar o dia, libriano. Mas fique atento: nem todas as máscaras sociais se sustentam. Planeje viagens e busque aprendizados em novas experiências.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Hoje é dia de autocuidado, escorpiano. Conecte-se com suas emoções mais profundas e cultive o amor próprio. Terapia e reflexões podem ajudar na libertação de antigos padrões e na construção de bases sólidas para o futuro.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Descanse, sagitariano. Avalie sonhos e sentimentos, aproveitando momentos tranquilos em contato com a natureza. Reflexões sobre seus objetivos trarão clareza para novos passos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Foco na saúde e no bem-estar, capricorniano. Organize sua rotina e priorize hábitos saudáveis. Momentos com família e amigos trarão alegria e insights importantes para mudanças futuras.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

O dia pede criatividade, aquariano! Visualize as mudanças que deseja e aposte na imaginação para desenvolver novos projetos. Com tolerância, você encontrará soluções para conflitos e encerrará ciclos com paz de espírito.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Aproveite o dia para relaxar e curtir a vida, pisciano. Viagens, música e programas culturais alimentarão sua alma. Fortaleça laços familiares e compartilhe momentos especiais com quem você ama.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)