Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (09/07)

O horóscopo do dia deste sábado (09/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A tensão lunar com Urano e Saturno tende a pedir calma na gestão patrimonial e também na exposição da imagem pública, já que o meio social pode ser um desafio para ambas.

Touro (21/04 - 20/05)

Lua, Urano e Saturno tensionados tendem a evidenciar conflitos interpessoais nutridos por posturas autoritárias, podendo afetar a gestão do dia a dia e as questões profissionais. Busque flexibilizar o discurso e demonstrar empatia e boa-vontade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Não alimente o pessimismo, direcionando energias para as habilidades práticas e criativas, como apontam Sol, Lua e Netuno em harmonia. Aspectos tensos envolvendo Lua, Urano e Saturno tendem a apontar problemas de gestão levando a atrasos e preocupações.

Câncer (21/06 - 22/07)

Procure adotar uma postura socialmente discreta e não se deixar abater por críticas negativas do entorno, como alerta a tensão entre Lua, Urano e Saturno. A harmonia entre Sol, Lua e Netuno pode lhe motivar a vivenciar o lado aprazível da vida, em meio ao exercício de seus talentos.

Leão (23/07 - 22/08)

Evite embates e se posicionar de maneira discreta e conciliadora, como aponta a harmonia entre Sol, Lua e Netuno. Afloram conflitos de autoridade na gestão do cotidiano doméstico e profissional, dada a tensão entre Lua, Urano e Saturno, elevando a carga de estresse.

Virgem (23/08- 22/09)

Seja positiva, mas realista. Empatia e solidariedade podem aflorar nas relações com a harmonia entre Sol, Lua e Netuno, o que se mostra essencial para conseguir se manter tranquila frente aos obstáculos que lhe tiram da zona de conforto, apontados na tensão lunar com Urano e Saturno.

Libra (23/09 - 22/10)

É preciso não deixar que o excesso de generosidade afete as finanças, como alerta a tensão entre Lua, Urano e Saturno. As habilidades práticas podem aflorar e ganhar toques criativos frente à harmonia Sol-Lua-Netuno, o que ajuda com a gestão sustentável do cotidiano.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Procure preservar os interesses de posturas dominantes e críticas do entorno, como alerta a tensão lunar com Urano e Saturno. A busca por bem-estar e satisfação pessoal tende a lhe guiar fortemente, o que lhe faz se empenhar a suas vocações, visto a harmonia entre Sol, Lua e Netuno.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Como alerta a tensão lunar com Urano e Saturno, busque não deixar que um entorno hostil afete sua autoconfiança. A Lua na área de crise está em harmonia com Sol e Netuno, podendo destacar o lado perseverante da sua personalidade e sinalizando a necessidade de adotar uma postura discreta.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mais atenção para a necessidade de não se envolver financeiramente nos problemas alheios, como alerta a tensão entre Lua, Urano e Saturno. A harmonia entre Sol, Lua e Netuno tende a lhe deixar socialmente acolhedora, podendo levar a contatos prazerosos e fortalecer o círculo de amizades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Deixe o imediatismo de lado e se concentrar nas tarefas cotidianas, como sugere a harmonia entre Sol, Lua e Netuno. Preocupações e frustrações podem tomar corpo com a Lua tensionada a Urano e Saturno, especialmente frente a obstáculos complicados que demandam tempo para serem superados.

Peixes (20/02 - 20/03)

Diminua o ritmo e tente arejar a mente e o coração, como aponta a harmonia entre Sol, Lua e Netuno. Desafios complicados podem colocar seus interesses em xeque. Além disso, você tende a ficar vulnerável a alimentar frustrações em prejuízo do pensamento crítico.