Horóscopo de hoje 31/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (31/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Para que as coisas cheguem ao ponto que você deseja, será necessário fazer muita política, porque esse ramo do saber é imprescindível quando há pessoas em conflito, ao passo que elas devem se entender.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Talvez seja necessário repetir várias vezes o que você acha que teria de ser entendido logo da primeira vez. Procure manter a boa vontade diante dos desentendimentos, porque conversando direito tudo será muito melhor.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Quando parecer que suas ideias seriam impossíveis de realizar, dado o investimento necessário, procure refazer as contas direito, porque apesar de difíceis, essas ideias encontrariam uma forma sensata de acontecer.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Dá uma certa vertigem se lançar à aventura da vida neste momento, porém, a essa altura do campeonato não há mais a opção de continuar esperando, os acontecimentos se precipitaram e requerem sua atuação concreta.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Difícil fazer com que os combinados se transformem em atitudes concretas, e isso cria decepções profundas com as pessoas em que você tinha depositado confiança e muitas expectativas. Não importa, continue em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As pessoas certas estão disponíveis, mas são todas conflitantes entre si, e isso requererá de sua parte algumas manobras políticas para que elas se acomodem da melhor maneira possível, convivendo em harmonia. Será?

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Aparentemente, está tudo certo e na trilha adequada, mas como o mundo anda muito louco, não seria de estranhar que surgissem contratempos de última hora. Adote a indiferença para lidar com isso, nada tirará você do caminho.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Essa história equivocada de que só existe o momento presente faz com que você deixe de pensar no amanhã, e por deixar de pensar no amanhã, deixa também de se conter no aqui e agora para evitar complicações.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Ao menor sinal de distúrbio, como resultado do que você falar, procure voltar atrás e refletir sobre suas palavras, porque talvez pudessem ter sido ditas de outra maneira, ou silenciadas mesmo, por serem impróprias.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seu conforto e segurança dependem de recursos materiais só em parte, porque há outra enorme parte dessa busca que, decididamente, se apoia na construção de laços de ternura, de emoções recíprocas que são gratuitas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Para você conseguir fazer tudo o que tem em mente e tudo o que se apresenta com ânimo renovado, o tempo de cada dia teria de ser muito mais amplo do que é e do que vai continuar sendo. Selecione direito o que fazer.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Continue você com a mão firme no leme, porque apesar dos trancos e barrancos desta parte do caminho, se você mantiver a boa vontade encontrará rapidamente soluções criativas para o que der e vier. Dará e virá muita coisa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)