Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Oração para superar um amor não correspondido

Prece é buscada por fiéis que pedem força para curar o coração, superar amores não vividos e seguir em frente

Hannah Franco

A oração para superar um amor não correspondido é procurada por pessoas que enfrentam a dor de sentimentos não retribuídos. A fé costuma ser um caminho encontrado para lidar com a frustração, o silêncio, a ausência e a dificuldade de aceitar que o amor desejado não se concretizou.

Em momentos de sofrimento emocional, muitos recorrem à espiritualidade para pedir acolhimento, consolo e clareza. A oração surge como um gesto de entrega, ajudando a aliviar o peso do coração e a reorganizar sentimentos marcados pela esperança não atendida.

VEJA MAIS

image Oração forte para conseguir a casa própria e sair do aluguel
Prece é buscada por fiéis que pedem ajuda para sair do aluguel, conquistar a casa própria e desencalhar obras

image Oração poderosa para conseguir passar em concurso público
Prece é buscada por fiéis que pedem foco, memória e aprovação em concursos públicos

Entre as devoções procuradas está a de Nossa Senhora Protetora dos corações partidos e amores perdidos, invocada por fiéis que se sentem feridos por amores fugazes, ilusórios ou interrompidos. Ela é lembrada como amparo para corações abandonados, ignorados, traídos, iludidos ou marcados por relações mal resolvidas.

A prática da oração ajuda a reconhecer a dor, aceitar o fim ou a ausência de um relacionamento e encontrar forças para seguir adiante, mesmo quando o sentimento persiste.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire fundo, acalme a mente e apresente com sinceridade a dor causada pelo amor não correspondido.

Oração para superar um amor não correspondido

Nossa Senhora,
Protetora dos corações partidos e dos amores perdidos,

acolhe o meu coração ferido
pelos sentimentos não correspondidos
e pelas esperanças que não se realizaram.

Cuida dos amores fugazes e ilusórios,
dos sentimentos ignorados, deixados e não vividos,
dos corações tristes, solitários e confusos.

Ajuda-me a aceitar o que não foi,
a curar as feridas deixadas pela ilusão
e a libertar meu coração da dor e do apego.

Intercede por mim
para que eu encontre paz, clareza e força
para seguir meu caminho com serenidade.

Nossa Senhora,
guarda meu coração,
cura meus sentimentos
e conduz-me a um amor verdadeiro e em paz.

Amém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oração

Nossa Senhora
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda