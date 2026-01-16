Oração para superar um amor não correspondido
Prece é buscada por fiéis que pedem força para curar o coração, superar amores não vividos e seguir em frente
A oração para superar um amor não correspondido é procurada por pessoas que enfrentam a dor de sentimentos não retribuídos. A fé costuma ser um caminho encontrado para lidar com a frustração, o silêncio, a ausência e a dificuldade de aceitar que o amor desejado não se concretizou.
Em momentos de sofrimento emocional, muitos recorrem à espiritualidade para pedir acolhimento, consolo e clareza. A oração surge como um gesto de entrega, ajudando a aliviar o peso do coração e a reorganizar sentimentos marcados pela esperança não atendida.
VEJA MAIS
Entre as devoções procuradas está a de Nossa Senhora Protetora dos corações partidos e amores perdidos, invocada por fiéis que se sentem feridos por amores fugazes, ilusórios ou interrompidos. Ela é lembrada como amparo para corações abandonados, ignorados, traídos, iludidos ou marcados por relações mal resolvidas.
A prática da oração ajuda a reconhecer a dor, aceitar o fim ou a ausência de um relacionamento e encontrar forças para seguir adiante, mesmo quando o sentimento persiste.
🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire fundo, acalme a mente e apresente com sinceridade a dor causada pelo amor não correspondido.
Oração para superar um amor não correspondido
Nossa Senhora,
Protetora dos corações partidos e dos amores perdidos,
acolhe o meu coração ferido
pelos sentimentos não correspondidos
e pelas esperanças que não se realizaram.
Cuida dos amores fugazes e ilusórios,
dos sentimentos ignorados, deixados e não vividos,
dos corações tristes, solitários e confusos.
Ajuda-me a aceitar o que não foi,
a curar as feridas deixadas pela ilusão
e a libertar meu coração da dor e do apego.
Intercede por mim
para que eu encontre paz, clareza e força
para seguir meu caminho com serenidade.
Nossa Senhora,
guarda meu coração,
cura meus sentimentos
e conduz-me a um amor verdadeiro e em paz.
Amém.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA