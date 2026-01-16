A oração para superar um amor não correspondido é procurada por pessoas que enfrentam a dor de sentimentos não retribuídos. A fé costuma ser um caminho encontrado para lidar com a frustração, o silêncio, a ausência e a dificuldade de aceitar que o amor desejado não se concretizou.

Em momentos de sofrimento emocional, muitos recorrem à espiritualidade para pedir acolhimento, consolo e clareza. A oração surge como um gesto de entrega, ajudando a aliviar o peso do coração e a reorganizar sentimentos marcados pela esperança não atendida.

Entre as devoções procuradas está a de Nossa Senhora Protetora dos corações partidos e amores perdidos, invocada por fiéis que se sentem feridos por amores fugazes, ilusórios ou interrompidos. Ela é lembrada como amparo para corações abandonados, ignorados, traídos, iludidos ou marcados por relações mal resolvidas.

A prática da oração ajuda a reconhecer a dor, aceitar o fim ou a ausência de um relacionamento e encontrar forças para seguir adiante, mesmo quando o sentimento persiste.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire fundo, acalme a mente e apresente com sinceridade a dor causada pelo amor não correspondido.

Oração para superar um amor não correspondido

Nossa Senhora,

Protetora dos corações partidos e dos amores perdidos,

acolhe o meu coração ferido

pelos sentimentos não correspondidos

e pelas esperanças que não se realizaram.

Cuida dos amores fugazes e ilusórios,

dos sentimentos ignorados, deixados e não vividos,

dos corações tristes, solitários e confusos.

Ajuda-me a aceitar o que não foi,

a curar as feridas deixadas pela ilusão

e a libertar meu coração da dor e do apego.

Intercede por mim

para que eu encontre paz, clareza e força

para seguir meu caminho com serenidade.

Nossa Senhora,

guarda meu coração,

cura meus sentimentos

e conduz-me a um amor verdadeiro e em paz.

Amém.