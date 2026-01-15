Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Oração forte para conseguir a casa própria e sair do aluguel

Prece é buscada por fiéis que pedem ajuda para sair do aluguel, conquistar a casa própria e desencalhar obras

Hannah Franco

A oração forte para conseguir a casa própria é muito procurada por pessoas que desejam ter um lar seguro e estável. Muitos fiéis recorrem à fé para pedir auxílio na compra, construção ou regularização de imóveis, buscando superar dificuldades financeiras, burocráticas ou atrasos na obra.

Entre os santos mais invocados para essa intenção está Santa Efigênia, popularmente conhecida como a "Madrinha da Casa Própria". Ela é lembrada por aqueles que querem livrar-se do aluguel, conquistar um lar próprio e garantir um espaço de segurança e bem-estar para a família.

VEJA MAIS

image Oração poderosa para conseguir passar em concurso público
Prece é buscada por fiéis que pedem foco, memória e aprovação em concursos públicos

image Oração de Santo Antônio para fortalecer um relacionamento em crise
Prece é buscada por fiéis que pedem reconciliação, harmonia e fortalecimento do amor no relacionamento

A prática da oração ajuda a fortalecer a esperança, atrair boas oportunidades e manter a perseverança enquanto o sonho do imóvel próprio não se concretiza.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e concentração. Escolha um local tranquilo, respire profundamente e mentalize com sinceridade o desejo de conquistar a casa própria.

Oração forte para conseguir a casa própria com a intercessão de Santa Efigênia

Santa Efigênia, protetora dos lares e guardiã das famílias,
madrinha da casa própria e amiga dos fiéis que buscam um lar,

intercede junto a Deus por mim,
para que eu possa sair do aluguel,
conseguir minha casa própria e viver com segurança e paz.

Abençoa este sonho e ajuda-me a encontrar as oportunidades certas,
destrava obras e processos,
trazendo estabilidade, prosperidade e harmonia para meu lar.

Santa Efigênia, rogai por mim e por todos que desejam conquistar a casa própria,
para que possamos viver com dignidade e felicidade em nossos lares.

Amém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Santa Efigênia

casa própria

oração

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda