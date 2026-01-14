Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Oração poderosa para conseguir passar em concurso público

Prece é buscada por fiéis que pedem foco, memória e aprovação em concursos públicos

Hannah Franco
fonte

Oração poderosa de São José Cupertino para conseguir passar em concurso público (Foto/astralassessoria)

A oração poderosa para passar em concurso público é muito procurada por estudantes e concurseiros que desejam aprovação em provas e seleções, seja para concursos municipais, estaduais, federais ou concursos de órgãos específicos. Em momentos de estudo intenso e preparação para exames, a fé se torna um aliado para manter a concentração, a perseverança e a confiança nos próprios esforços.

Entre os santos mais invocados por quem busca sucesso acadêmico está São José de Cupertino, conhecido por sua humildade e pelas dificuldades que enfrentou nos estudos. Tornou-se um exemplo de superação para aqueles que precisam de auxílio para compreender conteúdos complexos, manter a disciplina e alcançar a aprovação em concursos e exames importantes.

VEJA MAIS

image Oração de São José de Cupertino para auxiliar os estudantes
Este santo é o padroeiro dos estudantes, passageiros, pilotos e dos astronautas

image Oração de Santo Antônio para fortalecer um relacionamento em crise
Prece é buscada por fiéis que pedem reconciliação, harmonia e fortalecimento do amor no relacionamento

A prática da oração ajuda a fortalecer a esperança, acalmar a ansiedade e manter o foco durante a preparação.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e concentração. Escolha um local tranquilo, respire profundamente e mentalize com sinceridade o desejo de ser aprovado no concurso.

Oração de São José de Cupertino para passar em concurso público

São José de Cupertino, modelo de perseverança e humildade,
protetor dos estudantes e daqueles que enfrentam desafios nos estudos,

intercede junto a Deus por mim neste momento,
para que meu esforço e dedicação sejam reconhecidos,
e para que eu possa ser aprovado no concurso que almejo.

Ilumina minha mente e fortalece minha memória,
abre caminhos para a compreensão e o aprendizado,
e ajuda-me a manter a calma e a confiança diante das provas.

São José de Cupertino, rogai por mim e por todos os estudantes,
para que o sucesso venha com mérito, disciplina e fé.

Amém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

religiosidade

oração

São José de Cupertino
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda