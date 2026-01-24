Horóscopo de hoje 24/01: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sábado, 24 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sábado (24/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
As discórdias são desgastantes, mas algumas são imprescindíveis, porque representam a oportunidade de você lutar pelos seus direitos. Cada uma dessas lutas legítimas agrega ao somatório de uma civilização melhor.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Invista toda sua energia em fazer acontecer seus intuitos, mesmo que aparentemente o cenário não seja o mais propício possível, porque na medida de seu avanço as coisas irão se acertando da melhor forma possível.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
As certezas são confortáveis, mas precisam ser revistas de tempos em tempos para não se transformarem em preconceitos que impedem a ampliação do conhecimento. É preciso passar em revista todas suas certezas.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
No mundo ideal ninguém teria de reclamar seus direitos, porque esses estariam naturalmente assegurados e seriam inquestionáveis. Porém, o mundo em que existimos está verdadeiramente muito longe de ser o ideal, não é?
♌ Leão (23/07 a 22/08)
As discórdias ficam um tanto mais evidentes do que o habitual, mas isso há de ser motivo de celebração, porque sinaliza que as soluções estão em andamento, e que foram tocados pontos nevrálgicos nesse sentido. Em frente.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
No exato momento de você perceber uma oportunidade, evite hesitações, siga em frente, porque mesmo que o movimento seja atrapalhado, os resultados compensarão o eventual ridículo que seja feito.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
É tentador erguer a voz e bater na mesa, porque a alma imagina que com essas atitudes as pessoas prestariam mais atenção, mas na prática acaba acontecendo o contrário, porque elas resistem e aí começa a briga sem fim.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Palavras duras demonstram impaciência, e provocam atrasos desnecessários. Evidentemente, algumas verdades precisam ser postas sobre a mesa para serem tratadas com sinceridade, porém, evite a agressividade.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
A alma reconhece que nenhum objeto exterior conseguirá produzir o bem-estar que os sentimentos subjetivos provocariam, mas de vez em quando é preciso ter um apoio externo para melhorar os sentimentos.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Às vezes é preciso chutar o balde, não porque essa atitude viria a solucionar qualquer coisa que o valha, mas porque passou tanto tempo com algo atravessado na garganta e corpo que a explosão se torna inevitável.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Se as pessoas pelas quais você fez sacrifícios se voltam contra você, evite se estender na surpresa, porque é bastante natural que isso aconteça, já que elas, recuperadas, tomam distância da memória dos momentos ruins.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
