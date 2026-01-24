Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 24/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sábado, 24 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (24/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As discórdias são desgastantes, mas algumas são imprescindíveis, porque representam a oportunidade de você lutar pelos seus direitos. Cada uma dessas lutas legítimas agrega ao somatório de uma civilização melhor.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Invista toda sua energia em fazer acontecer seus intuitos, mesmo que aparentemente o cenário não seja o mais propício possível, porque na medida de seu avanço as coisas irão se acertando da melhor forma possível.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 As certezas são confortáveis, mas precisam ser revistas de tempos em tempos para não se transformarem em preconceitos que impedem a ampliação do conhecimento. É preciso passar em revista todas suas certezas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

No mundo ideal ninguém teria de reclamar seus direitos, porque esses estariam naturalmente assegurados e seriam inquestionáveis. Porém, o mundo em que existimos está verdadeiramente muito longe de ser o ideal, não é?

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As discórdias ficam um tanto mais evidentes do que o habitual, mas isso há de ser motivo de celebração, porque sinaliza que as soluções estão em andamento, e que foram tocados pontos nevrálgicos nesse sentido. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

No exato momento de você perceber uma oportunidade, evite hesitações, siga em frente, porque mesmo que o movimento seja atrapalhado, os resultados compensarão o eventual ridículo que seja feito.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É tentador erguer a voz e bater na mesa, porque a alma imagina que com essas atitudes as pessoas prestariam mais atenção, mas na prática acaba acontecendo o contrário, porque elas resistem e aí começa a briga sem fim.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Palavras duras demonstram impaciência, e provocam atrasos desnecessários. Evidentemente, algumas verdades precisam ser postas sobre a mesa para serem tratadas com sinceridade, porém, evite a agressividade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Palavras duras demonstram impaciência, e provocam atrasos desnecessários. Evidentemente, algumas verdades precisam ser postas sobre a mesa para serem tratadas com sinceridade, porém, evite a agressividade.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 A alma reconhece que nenhum objeto exterior conseguirá produzir o bem-estar que os sentimentos subjetivos provocariam, mas de vez em quando é preciso ter um apoio externo para melhorar os sentimentos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Às vezes é preciso chutar o balde, não porque essa atitude viria a solucionar qualquer coisa que o valha, mas porque passou tanto tempo com algo atravessado na garganta e corpo que a explosão se torna inevitável.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Se as pessoas pelas quais você fez sacrifícios se voltam contra você, evite se estender na surpresa, porque é bastante natural que isso aconteça, já que elas, recuperadas, tomam distância da memória dos momentos ruins.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
