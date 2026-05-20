Horóscopo de hoje 20/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (20/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

São tantas considerações que sua alma precisa fazer, que corre o risco de ficar tão congestionada que não consiga pensar direito, justo num momento em que o que mais precisa é de clareza mental. A tormenta passa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Nada faça de forma precipitada, resista à tentação de achar que deva pisar no acelerador, porque mantendo um ritmo estável, mesmo que lento, você chegará mais longe e em segurança Evite competir, não é necessário.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Tome as iniciativas que achar relevantes e necessárias, porque ficar esperando por algum momento melhor talvez leve você a perder a onda, senão definitivamente, ao menos provocando atrasos desnecessários. Melhor não.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Apesar da demanda que as pessoas fazem de sua presença, evite se desgastar aceitando convites que, sabidamente, não lhe brindariam com nada positivo. Poupe seu fôlego, este é um momento que requer interiorização.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A reorganização dos relacionamentos que constituem sua esfera profissional é a questão mais importante dos próximos tempos e, tenha certeza, as circunstâncias ajudarão você nesse sentido. É hora de arrumar tudo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ainda que você não se sinta na crista da onda, procure atuar como se você fosse a pessoa mais importante do planeta, e que todos seus planos estão dando certo. Fingir até tudo se tornar real também é uma estratégia.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Importante mesmo é você ampliar seu entendimento, procurando ser o mais imparcial possível nos julgamentos que faça sobre a realidade e sobre as pessoas com que precisa lidar nesta parte do caminho. Amplitude de entendimento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A teimosia pode ser positiva em alguns momentos, porque, afinal, é a água mole na pedra dura, que tanto bate até que fura. Porém, no mundo humano as coisas são um pouco mais complicadas. Leve isso em consideração.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Distinguir as pessoas favoráveis das adversárias é um exercício importante, porque não é tão evidente assim a diferença. Pessoas ruins se mostram simpáticas enquanto as pessoas boas parecem distantes.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo que de bom e de melhor sua alma pretende depende do estabelecimento de uma rotina produtiva, pois, de pouco em pouco se trilha um grande caminho. Grandes mudanças começam com retoques nos hábitos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A boa vida é um pouco resultado do que nos acontece, porém, na sua maior parte resulta daquilo que fazemos com o que acontece. Sua alegria não há de ser dependente das circunstâncias, mas de sua própria vontade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Quanto antes você aceitar que suas melhores perspectivas dependem de você se organizar de uma maneira diferente da habitual, mais rapidamente também você começará a desfrutar das delícias de um novo destino.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)