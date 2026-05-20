Horóscopo de hoje 20/05: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 20 de maio de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (20/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
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🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
São tantas considerações que sua alma precisa fazer, que corre o risco de ficar tão congestionada que não consiga pensar direito, justo num momento em que o que mais precisa é de clareza mental. A tormenta passa.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Nada faça de forma precipitada, resista à tentação de achar que deva pisar no acelerador, porque mantendo um ritmo estável, mesmo que lento, você chegará mais longe e em segurança Evite competir, não é necessário.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Tome as iniciativas que achar relevantes e necessárias, porque ficar esperando por algum momento melhor talvez leve você a perder a onda, senão definitivamente, ao menos provocando atrasos desnecessários. Melhor não.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Apesar da demanda que as pessoas fazem de sua presença, evite se desgastar aceitando convites que, sabidamente, não lhe brindariam com nada positivo. Poupe seu fôlego, este é um momento que requer interiorização.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
A reorganização dos relacionamentos que constituem sua esfera profissional é a questão mais importante dos próximos tempos e, tenha certeza, as circunstâncias ajudarão você nesse sentido. É hora de arrumar tudo.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Ainda que você não se sinta na crista da onda, procure atuar como se você fosse a pessoa mais importante do planeta, e que todos seus planos estão dando certo. Fingir até tudo se tornar real também é uma estratégia.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Importante mesmo é você ampliar seu entendimento, procurando ser o mais imparcial possível nos julgamentos que faça sobre a realidade e sobre as pessoas com que precisa lidar nesta parte do caminho. Amplitude de entendimento.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
A teimosia pode ser positiva em alguns momentos, porque, afinal, é a água mole na pedra dura, que tanto bate até que fura. Porém, no mundo humano as coisas são um pouco mais complicadas. Leve isso em consideração.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Distinguir as pessoas favoráveis das adversárias é um exercício importante, porque não é tão evidente assim a diferença. Pessoas ruins se mostram simpáticas enquanto as pessoas boas parecem distantes.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Tudo que de bom e de melhor sua alma pretende depende do estabelecimento de uma rotina produtiva, pois, de pouco em pouco se trilha um grande caminho. Grandes mudanças começam com retoques nos hábitos.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
A boa vida é um pouco resultado do que nos acontece, porém, na sua maior parte resulta daquilo que fazemos com o que acontece. Sua alegria não há de ser dependente das circunstâncias, mas de sua própria vontade.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Quanto antes você aceitar que suas melhores perspectivas dependem de você se organizar de uma maneira diferente da habitual, mais rapidamente também você começará a desfrutar das delícias de um novo destino.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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