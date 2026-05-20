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Horóscopo de hoje 20/05: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 20 de maio de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (20/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

São tantas considerações que sua alma precisa fazer, que corre o risco de ficar tão congestionada que não consiga pensar direito, justo num momento em que o que mais precisa é de clareza mental. A tormenta passa.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Nada faça de forma precipitada, resista à tentação de achar que deva pisar no acelerador, porque mantendo um ritmo estável, mesmo que lento, você chegará mais longe e em segurança Evite competir, não é necessário.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Tome as iniciativas que achar relevantes e necessárias, porque ficar esperando por algum momento melhor talvez leve você a perder a onda, senão definitivamente, ao menos provocando atrasos desnecessários. Melhor não.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Apesar da demanda que as pessoas fazem de sua presença, evite se desgastar aceitando convites que, sabidamente, não lhe brindariam com nada positivo. Poupe seu fôlego, este é um momento que requer interiorização.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 A reorganização dos relacionamentos que constituem sua esfera profissional é a questão mais importante dos próximos tempos e, tenha certeza, as circunstâncias ajudarão você nesse sentido. É hora de arrumar tudo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ainda que você não se sinta na crista da onda, procure atuar como se você fosse a pessoa mais importante do planeta, e que todos seus planos estão dando certo. Fingir até tudo se tornar real também é uma estratégia.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Importante mesmo é você ampliar seu entendimento, procurando ser o mais imparcial possível nos julgamentos que faça sobre a realidade e sobre as pessoas com que precisa lidar nesta parte do caminho. Amplitude de entendimento.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A teimosia pode ser positiva em alguns momentos, porque, afinal, é a água mole na pedra dura, que tanto bate até que fura. Porém, no mundo humano as coisas são um pouco mais complicadas. Leve isso em consideração.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Distinguir as pessoas favoráveis das adversárias é um exercício importante, porque não é tão evidente assim a diferença. Pessoas ruins se mostram simpáticas enquanto as pessoas boas parecem distantes.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Tudo que de bom e de melhor sua alma pretende depende do estabelecimento de uma rotina produtiva, pois, de pouco em pouco se trilha um grande caminho. Grandes mudanças começam com retoques nos hábitos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A boa vida é um pouco resultado do que nos acontece, porém, na sua maior parte resulta daquilo que fazemos com o que acontece. Sua alegria não há de ser dependente das circunstâncias, mas de sua própria vontade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Quanto antes você aceitar que suas melhores perspectivas dependem de você se organizar de uma maneira diferente da habitual, mais rapidamente também você começará a desfrutar das delícias de um novo destino.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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