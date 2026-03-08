Horóscopo de hoje 08/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (08/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

É oportuno agir de acordo com a natureza dos acontecimentos, porque não se pode continuar atuando como se nada novo tivesse ocorrido. As coisas estão de ponta-cabeça e sua alma precisa atuar de acordo com o cenário.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Muitas coisas precisam ser repensadas antes de dar continuidade, porque o cenário atual é totalmente diferente do que era esperado. Procure manter a cabeça no lugar e o coração sereno, porque assim tudo dará certo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Faça o possível e tente também fazer o impossível para colocar em marcha tudo aquilo que representa seu futuro concreto. Evite, nesta parte do caminho, se enredar demais em sonhos que parecem mais com fantasias.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Se você observar a arquitetura de seus próprios pensamentos, perceberá que, ao longo dos meses passados, se operou uma mudança enorme. Aquilo que você dava por garantido não é mais, e novas perspectivas se abriram.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Vale mais a pena você se arriscar um pouco além do habitual do que continuar tentando se manter dentro do terreno seguro, porque é conhecido. Agora é oportuno você assumir mais riscos do que o habitual. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A permanência excessiva em zonas de conforto gera um declínio silencioso, tornando o espaço um obstáculo ao seu crescimento. Priorize a exploração de incertezas, pois a estabilidade absoluta pode virar um retrocesso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Esse mundo louco provoca ansiedade e todo tipo de distorções psíquicas, porém, logo mais as pessoas despertarão para uma realidade que sempre esteve ao alcance, mas que foi negligenciada. O poder de transformar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Esses assuntos que você está começando mostrarão as facilidades de imediato, mas é preciso não se iludir com que o caminho inteiro será assim. Logo mais se mostrarão também as complexidades envolvidas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É propício você se envolver em algum novo empreendimento, que não precisa ser fabuloso, apenas prático, que ofereça resultados perceptíveis. Começar algo significará uma renovação maior do que a imaginada.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Finalize tudo que estiver ao seu alcance, para não carregar o peso do passado ao novo ciclo que está começando. Este é o momento em que sua alma precisa fazer um corte que separe o passado do futuro. É assim.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É preciso utilizar o discernimento para selecionar direito tudo que é conversado, porque grande parte do que parecem ser propostas para o futuro não passa de fumaça que se dispersará rapidamente, sem deixar rastros.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Quanto mais a longo prazo sua alma se projetar ao futuro, mais fácil será compreender as circunstâncias atuais. Você está no início de um longo e sinuoso caminho, que dará frutos deliciosos, se trilhado com sabedoria.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.)














